GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1

Apenas duas equipes na história da Fórmula 1 chegaram à marca de 1 mil Grandes Prêmios disputados. Depois da Ferrari, presente na categoria desde a temporada inaugural, a McLaren será a próxima a atingir o feito. A largada do GP de Mônaco, no próximo domingo (7), colocará a equipe britânica na mesma prateleira da tradicional escuderia italiana.

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A história começou há exatamente 60 anos, no GP de Mônaco da temporada de 1966, com o neozelandês Bruce McLaren. Desde então, a equipe – que, na época, não era Papaya – marcou seu nome no automobilismo mundial: foram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos de construtores e 13 de pilotos.

A mais recente das conquistas foi, é claro, os Mundiais de Construtores e Pilotos da última temporada. Com o bicampeonato de equipes garantido com antecedência, a reta final da F1 2025 ficou marcada pela luta de Lando Norris para levar seu primeiro troféu. Ao fim, o ano terminou com uma impressionante "dobradinha".

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McLaren monta pintura especial

A celebração já começa na pintura especial escolhida para o GP de Mônaco. Batizada de "McLaren Nunca Desiste", a homenagem abandona o tradicional vermelho associado aos tempos de Ayrton Senna e aposta na combinação de laranja papaya e preto, cores que simbolizam a identidade da equipe na atual era da Fórmula 1.

O visual também traz referências a alguns dos momentos mais marcantes da história da escuderia. Entre os destaques estão alusões à estreia da McLaren na categoria, às vitórias e títulos conquistados ao longo das décadas, além do recorde de pit stop da F1. O legado do fundador Bruce McLaren também foi lembrado na pintura comemorativa.

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Pintura especial de 1000 corridas na F1 da McLaren (Foto: Divulgação)

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