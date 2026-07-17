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Hamilton tenta superar Senna na F1 e igualar recorde em Spa

Heptacampeão empata com Michael Schumacher em caso de vitória no GP da Bélgica

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 16:20
Atualizado há 42 minutos
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Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Lewis Hamilton reencontrou o caminho das vitórias após 686 dias sem subir ao lugar mais alto da pódio na Fórmula 1. Depois do jejum ter sido quebrado no Grande Prêmio de Barcelona, a expectativa de voltar a ter o heptacampeão mundial no topo retorna a cada etapa. E não podia ser diferente em Spa-Francorchamps, palco muito bem conhecido pelo britânico.

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    O histórico de Hamilton no GP da Bélgica é inegavelmente vitorioso. Com cinco triunfos, o mesmo número de Ayrton Senna, o piloto da Ferrari busca alcançar o topo da lista de maiores vencedores da prova. Atualmente, o recorde pertence a Michael Schumacher, que venceu seis vezes nas 16 edições que disputou em Spa.

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    Em caso de vitória, Lewis igualará a marca do alemão – o único outro heptacampeão mundial da Fórmula 1, além do próprio Hamilton – no tradicional circuito belga. Curiosamente, o britânico também igualou Schumacher no GP de Barcelona antes de superá-lo ao vencer na Catalunha, palco onde ambos dividiam o posto de maiores vencedores da prova.

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    • Hamilton parece ter deixado para trás a fase difícil vivida na Ferrari durante sua primeira temporada pela escuderia italiana. Além da vitória no circuito espanhol, o britânico já soma outros quatro pódios em 2026: dois segundos lugares, no Canadá e em Mônaco, e dois terceiros, na China e na Inglaterra.

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    Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
    Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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