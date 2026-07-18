Kimi Antonelli domina TL3 no GP da Bélgica pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Spa-Francorchamps
A Fórmula 1 retornou às atividades neste sábado (18) do GP da Bélgica de 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a terceira das nove etapas na Europa. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli segue na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.
Confira resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:45.990
2
Lando Norris
McLaren
1:46.129
3
Max Verstappen
Red Bull
1:46.138
4
George Russell
Mercedes
1:46.357
5
Lewis Hamilton
Ferrari
1:46.362
6
Charles Leclerc
Ferrari
1:46.750
7
Oscar Piastri
McLaren
1:46.785
8
Nico Hülkenberg
Audi
1:46.924
9
Gabriel Bortoleto
Audi
1:47.049
10
Isack Hadjar
Red Bull
1:47.096
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:47.176
12
Liam Lawson
Racing Bulls
1:47.690
13
Franco Colapinto
Alpine
1:47.904
14
Oliver Bearman
Haas
1:47.920
15
Pierre Gasly
Alpine
1:47.949
16
Alexander Albon
Williams
1:47.990
17
Valtteri Bottas
Cadillac
1:48.644
18
Carlos Sainz
Williams
1:48.692
19
Esteban Ocon
Haas
1:48.730
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:48.990
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:50.155
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:50.631
Acompanhe o TL3
FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!
- No fim do cronômetro, Hamilton erra, vai para a brita e destrói carro
- Bortoleto sobe para a quinta posição
- Cinco minutos para o fim!
- Hamilton vai para o Top 5
- Norris pula para a segunda colocação
- Hulkenberg sobe para quarto, mas logo é superado por Russel (3º) e Piastri (4º)
- Pilotos colocam pneus macios em busca de voltas boas para a classificação
- Faltam apenas 15 minutos para o fim da sessão
- O Top 3 segue sendo Antonelli, Hamilton e Verstappen
- Brasileiro vai aos boxes, assim como Verstappen, Leclerc, Norris e Hulkenberg
- Bortoleto segue na pista, mas parece preso em 13º lugar
- Chegou a vez de Kimi Antonelli voltar para o topo! Quase 8 décimos mais rápido que Hamilton, que liderava o pelotão
- Hadjar deixa o carro morrer na entrada dos boxes
- Que pulo de Verstappen! Holandês subiu para a segunda colocação em apenas um tempo rápido marcado
- Lewis Hamilton logo sobe para o topo, enquanto o primeiro tempo de Bortoleto leva o brasileiro para oitavo
- Gabriel Bortoleto sai dos boxes
- Sem os medalhões em ação, Liam Lawson é quem lidera a tabela, seguido de Lindblad
- Na sequência, Franco Colapinto, Isack Hadjar e a dupla da Haas
- A primeira dupla a ir à pista foi a da Cadillac, com Valtteri Bottas e Sergio Perez
- Diferente dos últimos treinos, as equipes demoraram um pouco mais para entrar na pista no TL3
COMEÇOU!
- Relembre como foi o GP da Inglaterra:
- Último treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos
E os horários dos treinos no GP da Bélgica?
SÁBADO, 18 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027
Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste sábado (18)Há 4 horas
Fórmula 1
Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027Há 15 horas
Fórmula 1
F1: Ferrari recebe multa por falha no TL1 do GP da BélgicaHá 15 horas
Fórmula 1
Hamilton tenta superar Senna na F1 e igualar recorde em SpaHá 16 horas
Fórmula 1
Lewis Hamilton curte pausa da F1 ao lado de Kim Kardashian; veja fotosHá 17 horas
Fórmula 1
Retorno de antigo piloto ameaça tirar vaga do Brasil na F1 2027Há 20 horas
Mais LANCE!