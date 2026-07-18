Kimi Antonelli domina TL3 no GP da Bélgica pela F1 2026 Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 retornou às atividades neste sábado (18) do GP da Bélgica de 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a terceira das nove etapas na Europa. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli segue na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.

continua após a publicidade

Confira resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:45.990 2 Lando Norris McLaren 1:46.129 3 Max Verstappen Red Bull 1:46.138 4 George Russell Mercedes 1:46.357 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:46.362 6 Charles Leclerc Ferrari 1:46.750 7 Oscar Piastri McLaren 1:46.785 8 Nico Hülkenberg Audi 1:46.924 9 Gabriel Bortoleto Audi 1:47.049 10 Isack Hadjar Red Bull 1:47.096 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:47.176 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:47.690 13 Franco Colapinto Alpine 1:47.904 14 Oliver Bearman Haas 1:47.920 15 Pierre Gasly Alpine 1:47.949 16 Alexander Albon Williams 1:47.990 17 Valtteri Bottas Cadillac 1:48.644 18 Carlos Sainz Williams 1:48.692 19 Esteban Ocon Haas 1:48.730 20 Sergio Pérez Cadillac 1:48.990 21 Fernando Alonso Aston Martin 1:50.155 22 Lance Stroll Aston Martin 1:50.631

Acompanhe o TL3

FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!

No fim do cronômetro, Hamilton erra, vai para a brita e destrói carro

Bortoleto sobe para a quinta posição

Cinco minutos para o fim!

Hamilton vai para o Top 5

Norris pula para a segunda colocação

Hulkenberg sobe para quarto, mas logo é superado por Russel (3º) e Piastri (4º)

Pilotos colocam pneus macios em busca de voltas boas para a classificação

Faltam apenas 15 minutos para o fim da sessão

O Top 3 segue sendo Antonelli, Hamilton e Verstappen

Brasileiro vai aos boxes, assim como Verstappen, Leclerc, Norris e Hulkenberg

Bortoleto segue na pista, mas parece preso em 13º lugar

Chegou a vez de Kimi Antonelli voltar para o topo! Quase 8 décimos mais rápido que Hamilton, que liderava o pelotão

Hadjar deixa o carro morrer na entrada dos boxes

Que pulo de Verstappen! Holandês subiu para a segunda colocação em apenas um tempo rápido marcado

Lewis Hamilton logo sobe para o topo, enquanto o primeiro tempo de Bortoleto leva o brasileiro para oitavo

Gabriel Bortoleto sai dos boxes

Sem os medalhões em ação, Liam Lawson é quem lidera a tabela, seguido de Lindblad

Na sequência, Franco Colapinto, Isack Hadjar e a dupla da Haas

A primeira dupla a ir à pista foi a da Cadillac, com Valtteri Bottas e Sergio Perez

Diferente dos últimos treinos, as equipes demoraram um pouco mais para entrar na pista no TL3

COMEÇOU!

Relembre como foi o GP da Inglaterra:

Último treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos

E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

SÁBADO, 18 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027

Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

continua após a publicidade

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.