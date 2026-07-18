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Kimi Antonelli domina TL3 no GP da Bélgica pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:15
Atualizado há 2 minutos
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O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste sábado (18) do GP da Bélgica de 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

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    As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a terceira das nove etapas na Europa. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli segue na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.

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    Confira resultado final

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:45.990

    2

    Lando Norris

    McLaren

    1:46.129

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:46.138

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:46.357

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:46.362

    6

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:46.750

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:46.785

    8

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:46.924

    9

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:47.049

    10

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:47.096

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:47.176

    12

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:47.690

    13

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:47.904

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:47.920

    15

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:47.949

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:47.990

    17

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:48.644

    18

    Carlos Sainz

    Williams

    1:48.692

    19

    Esteban Ocon

    Haas

    1:48.730

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:48.990

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:50.155

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:50.631

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    • Acompanhe o TL3

    FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!

    • No fim do cronômetro, Hamilton erra, vai para a brita e destrói carro
    1. Bortoleto sobe para a quinta posição
    • Cinco minutos para o fim!
    • Hamilton vai para o Top 5
    1. Norris pula para a segunda colocação
    • Hulkenberg sobe para quarto, mas logo é superado por Russel (3º) e Piastri (4º)
    1. Pilotos colocam pneus macios em busca de voltas boas para a classificação
    • Faltam apenas 15 minutos para o fim da sessão
    • O Top 3 segue sendo Antonelli, Hamilton e Verstappen
    • Brasileiro vai aos boxes, assim como Verstappen, Leclerc, Norris e Hulkenberg
    1. Bortoleto segue na pista, mas parece preso em 13º lugar
    1. Chegou a vez de Kimi Antonelli voltar para o topo! Quase 8 décimos mais rápido que Hamilton, que liderava o pelotão
    • Hadjar deixa o carro morrer na entrada dos boxes
    1. Que pulo de Verstappen! Holandês subiu para a segunda colocação em apenas um tempo rápido marcado
    1. Lewis Hamilton logo sobe para o topo, enquanto o primeiro tempo de Bortoleto leva o brasileiro para oitavo
    1. Gabriel Bortoleto sai dos boxes
    • Sem os medalhões em ação, Liam Lawson é quem lidera a tabela, seguido de Lindblad
    1. Na sequência, Franco Colapinto, Isack Hadjar e a dupla da Haas
    • A primeira dupla a ir à pista foi a da Cadillac, com Valtteri Bottas e Sergio Perez
    • Diferente dos últimos treinos, as equipes demoraram um pouco mais para entrar na pista no TL3

    COMEÇOU!

    • Relembre como foi o GP da Inglaterra:
    • Último treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos

    E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

    SÁBADO, 18 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    ➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027

    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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