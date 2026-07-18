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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste sábado (18)

Programação segue com as atividades em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 04:30
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Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (18) às atividades do GP da Bélgica 2026, no Circuito de Spa-Francorchamps. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 12h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (19).

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    Onde assistir ao GP da Bélgica hoje (18/07):

    SÁBADO, 18 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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    *Horários de Brasília

  • Croácia, com o artilheiro Suker, foi terceira colocada em 1998

    Artilheiro da Copa de 1998: Davor Šuker, da Croácia

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    Artilheiro da Copa de 1990: Salvatore Schillaci, da Itália

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    • Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 154. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147 pontos.

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    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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