Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste sábado (18) Programação segue com as atividades em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 retorna neste sábado (18) às atividades do GP da Bélgica 2026, no Circuito de Spa-Francorchamps. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 12h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (19).

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Onde assistir ao GP da Bélgica hoje (18/07):

SÁBADO, 18 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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*Horários de Brasília

Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 154. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147 pontos.

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Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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