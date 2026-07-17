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AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP da Bélgica, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 11:45
Atualizado há 1 minutos
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Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 segue com as atividades desta sexta-feira (17) do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e volta com o no sábado (18) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    Acompanhe o TL2

    *EM ATUALIZAÇÃO

    • Relembrando! O cronômetro dos treinos livres não param em caso de paralisação por bandeira vermelha!
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    • Brasileiro sobe apenas três posições
    1. Na 16ª posição, Bortoleto volta à ação com pneus macios novos para abrir volta rápida
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    • Metade da prova ficou para trás
    1. Isack Hadjar chega a ameaçar tempariamente a liderança de Antonelli, que faz novo melhor tempo e volta ao topo. Impressionante!
    • Oscar Piastri enfim entra no carro e deve entrar logo na disputa em Spa
    • Pista limpa; sessão reiniciada!
    • A sessão é parada, mas o cronômetro não!
    • Bandeira vermelha é acionada por sujeira na pista após saída rápida de Verstappen na brita
    1. Gabriel Bortoleto volta a figurar na parte superior da tabela, subindo para oitavo lugar
    • Kimi Antonelli assume a liderança com tempo melhor do que Max Verstappen, em primeiro, fez no primeiro treino
    • Após os primeiros cinco minutos, apenas Oscar Piastri não saiu dos boxes, por conta de um problema hidráulico apresentado no final do TL1
    • Não demorou para os pilotos iram à pista para a segunda sessão do dia
    • O primeiro na pista é Valtteri Bottas, mas logo o pelotão segue o exemplo

    COMEÇOU!

    • Relembre o GP da Inglaterra:
    • Segundo treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos

    ➡️ Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada

    E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

    SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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