AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP da Bélgica, etapa da F1 Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 segue com as atividades desta sexta-feira (17) do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e volta com o no sábado (18) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Relembrando! O cronômetro dos treinos livres não param em caso de paralisação por bandeira vermelha!

Batida forte de Pierre Gasly, que rende mais uma bandeira vermelha

Faltando 15 minutos para o fim, o Top 3 é ocupado por Antonelli (1º), Norris (2º) e Verstappen (3º)

Brasileiro sobe apenas três posições

Na 16ª posição, Bortoleto volta à ação com pneus macios novos para abrir volta rápida

Em destaque, uma surpresa: Franco Colapinto pula para a quinta colocação

Metade da prova ficou para trás

Isack Hadjar chega a ameaçar tempariamente a liderança de Antonelli, que faz novo melhor tempo e volta ao topo. Impressionante!

Oscar Piastri enfim entra no carro e deve entrar logo na disputa em Spa

Pista limpa; sessão reiniciada!

A sessão é parada, mas o cronômetro não!

Bandeira vermelha é acionada por sujeira na pista após saída rápida de Verstappen na brita

Gabriel Bortoleto volta a figurar na parte superior da tabela, subindo para oitavo lugar

Kimi Antonelli assume a liderança com tempo melhor do que Max Verstappen, em primeiro, fez no primeiro treino

Após os primeiros cinco minutos, apenas Oscar Piastri não saiu dos boxes, por conta de um problema hidráulico apresentado no final do TL1

Não demorou para os pilotos iram à pista para a segunda sessão do dia

O primeiro na pista é Valtteri Bottas, mas logo o pelotão segue o exemplo

COMEÇOU!

Relembre o GP da Inglaterra:

Segundo treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos

➡️ Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada

E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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