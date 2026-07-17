AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP da Bélgica, etapa da F1
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Spa-Francorchamps
A Fórmula 1 segue com as atividades desta sexta-feira (17) do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e volta com o no sábado (18) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Acompanhe o TL2
*EM ATUALIZAÇÃO
- Relembrando! O cronômetro dos treinos livres não param em caso de paralisação por bandeira vermelha!
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- Batida forte de Pierre Gasly, que rende mais uma bandeira vermelha
- Faltando 15 minutos para o fim, o Top 3 é ocupado por Antonelli (1º), Norris (2º) e Verstappen (3º)
- Brasileiro sobe apenas três posições
- Na 16ª posição, Bortoleto volta à ação com pneus macios novos para abrir volta rápida
- Em destaque, uma surpresa: Franco Colapinto pula para a quinta colocação
- Metade da prova ficou para trás
- Isack Hadjar chega a ameaçar tempariamente a liderança de Antonelli, que faz novo melhor tempo e volta ao topo. Impressionante!
- Oscar Piastri enfim entra no carro e deve entrar logo na disputa em Spa
- Pista limpa; sessão reiniciada!
- A sessão é parada, mas o cronômetro não!
- Bandeira vermelha é acionada por sujeira na pista após saída rápida de Verstappen na brita
- Gabriel Bortoleto volta a figurar na parte superior da tabela, subindo para oitavo lugar
- Kimi Antonelli assume a liderança com tempo melhor do que Max Verstappen, em primeiro, fez no primeiro treino
- Após os primeiros cinco minutos, apenas Oscar Piastri não saiu dos boxes, por conta de um problema hidráulico apresentado no final do TL1
- Não demorou para os pilotos iram à pista para a segunda sessão do dia
- O primeiro na pista é Valtteri Bottas, mas logo o pelotão segue o exemplo
COMEÇOU!
- Relembre o GP da Inglaterra:
- Segundo treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos
➡️ Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada
E os horários dos treinos no GP da Bélgica?
SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)
Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
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