Fórmula 1 amplia programação para próxima temporada; entenda

As férias foram reduzidas para as equipes e pilotos da Fórmula 1 no próximo ano. Em busca de auxiliar na garantia de melhores carros desde a etapa número 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu aumentar o período de preparação da pré-temporada. A ideia é que os times consigam testar por completo os novos monopostos, principalmente em meio à nova alteração no regulamento.

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Com aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo, a FIA busca estender o período de adaptação das equipes antes do início do calendário oficial. Assim, a intenção é que os problemas de confiabilidade sejam solucionados na pré-temporada, e nenhuma equipe sofra durante as provas da F1.

A Aston Martin já passou por uma situação semelhante no primeiro GP da temporada atual. A equipe de Fernando Alonso e Lance Stroll chegou a informar que seria necessário restringir o número de voltas dos pilotos na Austrália. A razão seria uma questão de saúde – sem resposta na época – devido à intensa vibração do carro.

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Novas mudanças no regulamento

Segundo a imprensa especializada, a discussão da FIA ocorre em meio a conversas entre a entidade, as equipes e os pilotos sobre possíveis ajustes no regulamento introduzido em 2026. As novas regras vêm sendo alvo de críticas desde as primeiras etapas da temporada, especialmente de veteranos como Max Verstappen e Lewis Hamilton. Diante desse cenário, a Fórmula 1 estuda alterações para tentar reduzir os problemas apontados pelos competidores.

Uma das propostas em análise prevê o abandono da divisão de potência de 50% para o motor a combustão e 50% para o sistema elétrico. A ideia seria aumentar a participação do motor a combustão para 60%, deixando os 40% restantes para a parte elétrica. Com isso, a dependência do gerenciamento de energia ao longo das corridas seria reduzida.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).

GP de Mônaco na temporada de 2019 da F1 (Foto: AFP)

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