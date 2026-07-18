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Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica

Brasileiro fica em oitavo após punições de Lando Norris e Isack Hadjar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 13:21
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Uma combinação de talento e sorte ajudou Gabriel Bortoleto ao fim da classificação do Grande Prêmio da Bélgica. Apesar das dúvidas sobre a Audi, o brasileiro garantiu uma vaga no Q3 com maestria e, graças às punições de Lando Norris e Isack Hadjar, ganhou duas posições na F1 e largará em uma posição confortável na zona de pontuação. A corrida deste domingo (19), então, chega com a promessa de mais pontos para o jovem piloto.

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    Desempenho do brasileiro

    Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.

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    No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.

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    • No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.

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    Mas, afinal, que punições são essas?

    Antes mesmo do início da classificação, os dois pilotos já sabiam que seriam punidos. O primeiro a receber uma penalização da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) foi Norris, após a McLaren decidir instalar uma nova unidade de eletrônica de potência no carro. Com isso, o britânico perdeu dez posições no grid de largada e sairá em 13º lugar neste domingo (19).

    Outro afetado por decisões tomadas fora da pista foi Hadjar. Após grandes mudanças na unidade de potência de sua Red Bull, o piloto francês terá de largar no fim do pelotão. De acordo com a entidade, foram instalados um novo motor de combustão interna, um turbocompressor e um sistema de escapamento.

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    Fernando Alonso também recebeu uma punição por trocas na unidade de potência. Apesar disso, como havia conseguido apenas a 20ª posição durante a classificação, o espanhol passa a largar em último. Vale destacar que a penalização do veterano foi justamente o que tirou Isack Hadjar da lanterna.

    ➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027

    Confira grid de largada no GP da Bélgica

    PosiçãoPilotoEquipe

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2

    Max Verstappen

    Red Bull

    3

    George Russell

    Mercedes

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    7

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    10

    Pierre Gasly

    Alpine

    11

    Franco Colapinto

    Alpine

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    Lando Norris

    McLaren

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    16

    Alexander Albon

    Williams

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    21

    Isack Hadjar

    Red Bull

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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