Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica
Brasileiro fica em oitavo após punições de Lando Norris e Isack Hadjar
Uma combinação de talento e sorte ajudou Gabriel Bortoleto ao fim da classificação do Grande Prêmio da Bélgica. Apesar das dúvidas sobre a Audi, o brasileiro garantiu uma vaga no Q3 com maestria e, graças às punições de Lando Norris e Isack Hadjar, ganhou duas posições na F1 e largará em uma posição confortável na zona de pontuação. A corrida deste domingo (19), então, chega com a promessa de mais pontos para o jovem piloto.
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Desempenho do brasileiro
Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.
No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.
No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.
Mas, afinal, que punições são essas?
Antes mesmo do início da classificação, os dois pilotos já sabiam que seriam punidos. O primeiro a receber uma penalização da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) foi Norris, após a McLaren decidir instalar uma nova unidade de eletrônica de potência no carro. Com isso, o britânico perdeu dez posições no grid de largada e sairá em 13º lugar neste domingo (19).
Outro afetado por decisões tomadas fora da pista foi Hadjar. Após grandes mudanças na unidade de potência de sua Red Bull, o piloto francês terá de largar no fim do pelotão. De acordo com a entidade, foram instalados um novo motor de combustão interna, um turbocompressor e um sistema de escapamento.
Fernando Alonso também recebeu uma punição por trocas na unidade de potência. Apesar disso, como havia conseguido apenas a 20ª posição durante a classificação, o espanhol passa a largar em último. Vale destacar que a penalização do veterano foi justamente o que tirou Isack Hadjar da lanterna.
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Confira grid de largada no GP da Bélgica
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
Max Verstappen
Red Bull
3
George Russell
Mercedes
4
Charles Leclerc
Ferrari
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
Oscar Piastri
McLaren
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
8
Gabriel Bortoleto
Audi
9
Liam Lawson
Racing Bulls
10
Pierre Gasly
Alpine
11
Franco Colapinto
Alpine
12
Nico Hülkenberg
Audi
13
Lando Norris
McLaren
14
Carlos Sainz
Williams
15
Oliver Bearman
Haas
16
Alexander Albon
Williams
17
Esteban Ocon
Haas
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Sergio Pérez
Cadillac
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Isack Hadjar
Red Bull
22
Fernando Alonso
Aston Martin
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