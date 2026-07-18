Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica Brasileiro fica em oitavo após punições de Lando Norris e Isack Hadjar

Uma combinação de talento e sorte ajudou Gabriel Bortoleto ao fim da classificação do Grande Prêmio da Bélgica. Apesar das dúvidas sobre a Audi, o brasileiro garantiu uma vaga no Q3 com maestria e, graças às punições de Lando Norris e Isack Hadjar, ganhou duas posições na F1 e largará em uma posição confortável na zona de pontuação. A corrida deste domingo (19), então, chega com a promessa de mais pontos para o jovem piloto.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desempenho do brasileiro

Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.

continua após a publicidade

No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.

No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.

continua após a publicidade

Mas, afinal, que punições são essas?

Antes mesmo do início da classificação, os dois pilotos já sabiam que seriam punidos. O primeiro a receber uma penalização da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) foi Norris, após a McLaren decidir instalar uma nova unidade de eletrônica de potência no carro. Com isso, o britânico perdeu dez posições no grid de largada e sairá em 13º lugar neste domingo (19).

Outro afetado por decisões tomadas fora da pista foi Hadjar. Após grandes mudanças na unidade de potência de sua Red Bull, o piloto francês terá de largar no fim do pelotão. De acordo com a entidade, foram instalados um novo motor de combustão interna, um turbocompressor e um sistema de escapamento.

continua após a publicidade

Fernando Alonso também recebeu uma punição por trocas na unidade de potência. Apesar disso, como havia conseguido apenas a 20ª posição durante a classificação, o espanhol passa a largar em último. Vale destacar que a penalização do veterano foi justamente o que tirou Isack Hadjar da lanterna.

➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027

Confira grid de largada no GP da Bélgica

Posição Piloto Equipe 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 George Russell Mercedes 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 Oscar Piastri McLaren 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 8 Gabriel Bortoleto Audi 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Pierre Gasly Alpine 11 Franco Colapinto Alpine 12 Nico Hülkenberg Audi 13 Lando Norris McLaren 14 Carlos Sainz Williams 15 Oliver Bearman Haas 16 Alexander Albon Williams 17 Esteban Ocon Haas 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Lance Stroll Aston Martin 21 Isack Hadjar Red Bull 22 Fernando Alonso Aston Martin

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.