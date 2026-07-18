AO VIVO: Siga a classificação do GP da Bélgica, da F1 2026
Sessão definiu a décima pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 17 e 19 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Bélgica para o Treino Livre 3 e, para fechar o sábado (18), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto segue no Q3
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Tempo real da classificação do GP da Bélgica na F1
*EM ATUALIZAÇÃO
- A última sessão da classificação do GP da Bélgica começa às 11h50 (de Brasília)
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- Ao fim do Q2, Hulkenberg tem falha hidráulica e para no meio da pista
🏁 FIM DO Q2! Antonelli se mantém na ponta; Bortoleto terminou em 10º lugar.
ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Oliver Bearman e Alex Albon
- Sem melhoras de Lawson e Hulkenberg, brasileiro da Audi garante vaga no Q3
- Agora, é tudo ou nada para Bortoleto!
- Cronômetro encerrado!
- Apenas Antonelli (1º), Norris (3º), Hamilton (4º) e Verstappen (5º) seguem fora da ação
- Faltam apenas dois minutos para o fim do Q2
- Todos os pilotos voltaram para os boxes
- Com tempos rápidos sendo marcados por todos, o brasileiro cai para décimo e fica a uma posição da zona de eliminação
- Bortoleto marca seu primeiro tempo e vai para quinto
- Não demorou, porém, para Kimi Antonelli assumir a ponta, com impressionantes 1m45s142
- Após os primeiros 5 minutos, é Colapinto quem lidera o pelotão
- Não demoraram para os pilotos irem à pista
- Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos
🏁 FIM DO Q1! Norris foi o mais rápido; Bortoleto é 11º.
ELIMINADOS: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso e Lance Stroll
- Cronômetro encerrado!
- Hulkenberg estava na berlinda, mas sobe para 12º lugar
- Brasileiro volta ao circuito de Spa-Francorchamps
- Apenas Norris (1º), Verstappen (2º), Hadjar (3º) e Bortoleto (11º) seguem nos boxes
- Nenhum piloto se manteve na pista; e faltam apenas cinco minutos para o fim da sessão
- Todos os pilotos vestem compostos macios
- Cerca de 0,06 segundos mais rápido, Norris assume a ponta
- Hadjar pula para segunda colocação
- Max Verstappen sobe para o topo
- Sergio Perez lidera o pelotão, à frente de Bottas. Apenas os dois registraram volta rápida...
- Ainda não há tempo rápido marcado, mas os pilotos sair dos boxes
- Com Lance Stroll na frente, a dupla da Cadillac segue para a pista
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
- Relembre como foi o GP da Inglaterra:
Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 154. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147 pontos.
➡️ Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027
Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
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