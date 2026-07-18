Argentina x Espanha: onde assistir à final da Copa do Mundo
Seleções se enfrentam pela final da Copa do Mundo
Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.
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Como chegam as equipes para o jogo?
A Espanha chega embalada para a decisão após uma campanha dominante no Mundial. Líder do Grupo H, à frente de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, a equipe comandada por Luis de la Fuente eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata para alcançar a final.
Na semifinal, os espanhóis não deram chances à França e venceram por 2 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Com uma atuação consistente do início ao fim, a Fúria confirmou o favoritismo e agora busca o bicampeonato mundial, repetindo o feito conquistado em 2010 e encerrando um jejum de 16 anos sem levantar a taça.
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Do outro lado, a Argentina também fez uma campanha sólida, mas com grandes emoções até a decisão. A atual campeã mundial terminou na liderança do Grupo G, que contava ainda com Áustria, Jordânia e Argélia. Nas fases eliminatórias, superou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra. O mata-mata da Albiceleste foi marcado por grandes viradas e desempates no final da partida ou até mesmo na prorrogação. Destaque para o confronto contra o Egito, em que a seleção estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu uma virada na reta final.
Na semifinal, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada. Antony Gordon abriu o placar para os ingleses, Enzo Fernández empatou e Lautaro Martínez marcou o gol da classificação nos acréscimos. Agora, os argentinos buscam o quarto título mundial e o segundo consecutivo, após a conquista da edição de 2022.
Tudo sobre Argentina x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Argentina
Copa do Mundo 2026 – Final
📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.
Técnico: Lionel Scaloni.
🔴 Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Técnico: Luis de la Fuente.
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