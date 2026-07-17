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F1: Ferrari recebe multa por falha no TL1 do GP da Bélgica

Escuderia cometeu erro no retorno dos pneus à Pirellli, fornecedora oficial da elite do automobilismo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 17:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lewis Hamilton em ação no treino livre do GP da Bélgica de F1
Lewis Hamilton no treino livre do GP da Bélgica de F1 (Foto: John Thys/AFP)

A Ferrari foi punida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por um motivo longe do usual. Após o Treino Livre 1 do GP da Bélgica, nesta sexta-feira (17), a equipe não devolveu à Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, alguns dos compostos usados por Charles Leclerc e Lewis Hamilton na pista. Isso rendeu à escuderia italiana uma multa de 5 mil euros (R$ 29,3 mil) por piloto, totalizando 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil).

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    Segundo o artigo B6.4.2. do regulamento da F1, após cada sessão, as equipes devem devolver os pneus utilizados à Pirelli, tanto de forma eletrônica quanto de forma física. Com isso, a fornecedora realiza a contagem e estabelece quantos pneus cada piloto tem para uso durante o resto da etapa, além de fazer checagens de segurança.

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    Porém, após o TL1 do GP da Bélgica, a Ferrari falhou na devolução dos compostos de Leclerc e Hamilton. A escuderia registrou no sistema eletrônico da FIA a devolução de dois jogos de pista seca de cada piloto, mas não os entregou fisicamente antes do início do segundo treino livre.

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    • A fuga ao regulamento foi registrada após o começo da segunda sessão do dia. Com isso, a Ferrari foi convocada para uma reunião e, nela, os comissários da FIA chegaram à conclusão de que a escuderia italiana é culpada pela falha. Na decisão pela multa, a entidade afirma que os representantes da Ferrari assumiram a culpa e disseram que houve "descuido" no procedimento.

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    Charles Leclerc em ação no GP da Bélgica de F1 2026
    Charles Leclerc no GP da Bélgica de F1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

    Confira o documento da FIA:

    "Após o TL1, a equipe Scuderia Ferrari HP devolveu eletronicamente dois jogos de pneus para pista seca (jogos 16-301 e 16-401) referentes ao Carro 16 (LEC), em conformidade com os Artigos B6.4.1 e B6.3.8 a) iii). No entanto, os pneus correspondentes não foram devolvidos fisicamente ao fornecedor de pneus designado antes do início do TL2.

    Isso constitui descumprimento do Artigo B6.4.2. Após o TL1, a equipe Scuderia Ferrari HP devolveu eletronicamente dois jogos de pneus para pista seca (jogos 44-301 e 44-401) referentes ao Carro 44 (HAM), em conformidade com os Artigos B6.4.1 e B6.3.8 a) iii).

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    No entanto, os pneus correspondentes não foram devolvidos fisicamente ao fornecedor de pneus designado antes do início do TL2. Isso constitui descumprimento do Artigo B6.4.2."

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