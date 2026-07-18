GP da Bélgica: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Kimi Antonelli e Max Verstappen lideram largada; Bortoleto sai em 8º
A Fórmula 1 está de volta com a décima etapa da temporada de 2026 na manhã deste domingo (19). Em uma classificação sem grandes surpresas, a Kimi Antonelli voltou a dominar o topo da tabela. Para fechar o pódio, o destaque fica com Max Verstappen, em segundo, e George Russell, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 8º.
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Veja grid de largada na Bélgica
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
Max Verstappen
Red Bull
3
George Russell
Mercedes
4
Charles Leclerc
Ferrari
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
Oscar Piastri
McLaren
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
8
Gabriel Bortoleto
Audi
9
Liam Lawson
Racing Bulls
10
Pierre Gasly
Alpine
11
Franco Colapinto
Alpine
12
Nico Hülkenberg
Audi
13
Lando Norris
McLaren
14
Carlos Sainz
Williams
15
Oliver Bearman
Haas
16
Alexander Albon
Williams
17
Esteban Ocon
Haas
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Sergio Pérez
Cadillac
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Isack Hadjar
Red Bull
22
Fernando Alonso
Aston Martin
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Desempenho do brasileiro em Spa
Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.
No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.
No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.
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