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GP da Bélgica: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Kimi Antonelli e Max Verstappen lideram largada; Bortoleto sai em 8º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 14:55
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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

A Fórmula 1 está de volta com a décima etapa da temporada de 2026 na manhã deste domingo (19). Em uma classificação sem grandes surpresas, a Kimi Antonelli voltou a dominar o topo da tabela. Para fechar o pódio, o destaque fica com Max Verstappen, em segundo, e George Russell, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 8º.

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    Veja grid de largada na Bélgica

    PosiçãoPilotoEquipe

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2

    Max Verstappen

    Red Bull

    3

    George Russell

    Mercedes

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    7

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    10

    Pierre Gasly

    Alpine

    11

    Franco Colapinto

    Alpine

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    Lando Norris

    McLaren

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    16

    Alexander Albon

    Williams

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    21

    Isack Hadjar

    Red Bull

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

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    Desempenho do brasileiro em Spa

    Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.

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    No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.

    No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.

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    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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