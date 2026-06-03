Bortoleto espera poder ser comparado a Ayrton Senna na F1: '10 ou 15 anos'
Aos 21 anos, brasileiro destaca apoio da torcida e projeta futuro na categoria
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Quem nunca foi comparado com aquele primo famoso? Na Fórmula 1, porém, os brasileiros costumam ser medidos não por parentes, mas por um dos maiores nomes da história do automobilismo: Ayrton Senna. E é justamente esse o cenário enfrentado por Gabriel Bortoleto em seus primeiros passos na principal categoria do automobilismo mundial.
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Os resultados obtidos nas categorias de base ajudam a explicar a empolgação em torno de Bortoleto. Campeão logo em suas temporadas de estreia na F3 e na F2, o brasileiro chegou à Fórmula 1 cercado de expectativas. No entanto, em meio aos desafios enfrentados pela Audi, sua evolução segue um caminho natural para pilotos em início de carreira, nem sempre compatível com a ansiedade de parte da torcida.
— O Senna é o maior de todos os tempos, então ter o meu nome na mesma frase dele já é uma grande coisa. Eu sou brasileiro, e ele é meu ídolo. Eu li sobre ele, vi vídeos sobre ele e sou muito grato por isso, mas às vezes é difícil ser comparado a alguém que ganhou tanto quando se está no início de sua carreira — disse Bortoleto, em entrevista ao "Racingnews365".
Apesar de lidar com a pressão, os fãs do Brasil são mundialmente conhecidos pelo grande apoio aos atletas que carregam a bandeira verde-amarela. Aos 21 anos, Gabriel entende que é preciso ter paciência para que, um dia, as comparações com Senna sejam merecidas.
— Há muitas coisas positivas e negativas sobre isso, e, quando você não vence, as pessoas podem ser muito duras, mas tem muita gente que apoia no Brasil; nós somos o povo que mais apoia. Então espero que, daqui a 10 ou 15 anos, a gente esteja conversando de novo, e que nós possamos dizer se foi válido me comparar com ele.
Era comum em muitos lares brasileiros que, nas manhãs de domingo, famílias inteiras se reunissem para assistir a mais uma corrida de Ayrton Senna na Fórmula 1. Apesar de nunca ter visto o ídolo ao vivo, o jovem piloto de 21 anos deseja criar memórias semelhantes para as novas gerações. A "ideia" é fazer com que os brasileiros voltem a acordar cedo para acompanhar um compatriota nas pistas ao redor do mundo.
— O que eu posso dizer é que vou trabalhar todo dia para ser o melhor piloto que posso ser, criar minha própria história e deixar meu país orgulhoso de mim; é isso que importa. Quero trazer felicidade ao meu país, quero fazê-los acordar no domingo de manhã e assistir a uma corrida com suas famílias, e ter as mesmas memórias que eu tive com meu pai quando era mais novo — concluiu.
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Próxima etapa da F1
O próximo compromisso de Bortoleto na F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).
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