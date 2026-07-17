GP da Bélgica conta com o maior circuito da Fórmula 1 Etapa belga é disputada no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps

Uma curiosidade chama a atenção no Grande Prêmio da Bélgica, disputado entre os dias 17 e 19 de julho. O Circuito de Spa-Francorchamps, com mais de 7 km de extensão, é o maior do calendário da Fórmula 1 em 2026. O tamanho do traçado faz com que a etapa tenha apenas 44 voltas, o menor número da temporada.

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Fundado em 1921, o circuito belga tem exatos 7.004 km e está localizado no estado de Stavelot. Em 1950, o local fez parte da primeira temporada da história da Fórmula 1, vencida pelo argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. Com 20 curvas, o traçado conta trechos de alta velocidade, diversos pontos de ultrapassagem e curvas históricas para a história da categoria.

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Conheça cada setor do Circuito de Spa-Francorchamps

Primeiro setor

A volta em Spa-Francorchamps começa na reta dos boxes e, poucos metros depois, os pilotos enfrentam a tradicional La Source, uma curva fechada de baixa velocidade que costuma proporcionar disputas por posição e já foi palco de acidentes marcantes na Fórmula 1.

Na saída, os carros aceleram rumo ao trecho mais emblemático do circuito. A sequência formada por Eau Rouge e Raidillon exige confiança dos pilotos, que passam em alta velocidade enquanto enfrentam uma forte subida antes de desembocar na longa Reta Kemmel, ponto que marca o fim do primeiro setor.

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Segundo setor

Após o fim da Reta Kemmel, os pilotos reduzem a velocidade para contornar a sequência de curvas Les Combes. Em seguida, o traçado passa por uma descida até a curva Bruxelles, um dos hairpins mais técnicos do circuito.

A volta continua com uma aceleração gradual em direção à Pouhon, uma curva de alta velocidade conhecida pela elevada carga lateral suportada pelos pilotos. Na sequência, o setor termina com a passagem pelas curvas Campus e Stavelot, que antecedem a longa reta final.

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Terceiro setor

O último setor é dominado pela velocidade. Depois de deixar Stavelot, os pilotos percorrem um trecho de aceleração plena até a rápida Blanchimont, uma das curvas mais desafiadoras do calendário. Nos metros finais da volta, uma forte frenagem leva à chicane Bus Stop, de baixa velocidade, antes do retorno à reta principal para completar a volta.

Recordes e características técnicas

Extensão atual: 7.004 km Número de curvas: 20 Capacidade: 70.000 pessoas Recorde de volta em corrida: 1:44.701, Sergio Pérez (Red Bull, 2024) Velocidade máxima estimada: +330 km/h

Spa é também famoso por seu microclima: é comum chover em uma parte da pista enquanto outra permanece seca, desafiando pilotos e engenheiros com decisões estratégicas.

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Previsão de chuva para décima etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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