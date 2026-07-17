GP da Bélgica conta com o maior circuito da Fórmula 1
Etapa belga é disputada no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps
Uma curiosidade chama a atenção no Grande Prêmio da Bélgica, disputado entre os dias 17 e 19 de julho. O Circuito de Spa-Francorchamps, com mais de 7 km de extensão, é o maior do calendário da Fórmula 1 em 2026. O tamanho do traçado faz com que a etapa tenha apenas 44 voltas, o menor número da temporada.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Fundado em 1921, o circuito belga tem exatos 7.004 km e está localizado no estado de Stavelot. Em 1950, o local fez parte da primeira temporada da história da Fórmula 1, vencida pelo argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. Com 20 curvas, o traçado conta trechos de alta velocidade, diversos pontos de ultrapassagem e curvas históricas para a história da categoria.
Conheça cada setor do Circuito de Spa-Francorchamps
Postura de Messi durante treino antes de final da Copa viraliza; confira
Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina
Guardiola não torce pela Espanha em decisão contra a Argentina
Primeiro setor
A volta em Spa-Francorchamps começa na reta dos boxes e, poucos metros depois, os pilotos enfrentam a tradicional La Source, uma curva fechada de baixa velocidade que costuma proporcionar disputas por posição e já foi palco de acidentes marcantes na Fórmula 1.
Na saída, os carros aceleram rumo ao trecho mais emblemático do circuito. A sequência formada por Eau Rouge e Raidillon exige confiança dos pilotos, que passam em alta velocidade enquanto enfrentam uma forte subida antes de desembocar na longa Reta Kemmel, ponto que marca o fim do primeiro setor.
Segundo setor
Após o fim da Reta Kemmel, os pilotos reduzem a velocidade para contornar a sequência de curvas Les Combes. Em seguida, o traçado passa por uma descida até a curva Bruxelles, um dos hairpins mais técnicos do circuito.
A volta continua com uma aceleração gradual em direção à Pouhon, uma curva de alta velocidade conhecida pela elevada carga lateral suportada pelos pilotos. Na sequência, o setor termina com a passagem pelas curvas Campus e Stavelot, que antecedem a longa reta final.
Terceiro setor
O último setor é dominado pela velocidade. Depois de deixar Stavelot, os pilotos percorrem um trecho de aceleração plena até a rápida Blanchimont, uma das curvas mais desafiadoras do calendário. Nos metros finais da volta, uma forte frenagem leva à chicane Bus Stop, de baixa velocidade, antes do retorno à reta principal para completar a volta.
Recordes e características técnicas
- Extensão atual: 7.004 km
- Número de curvas: 20
- Capacidade: 70.000 pessoas
- Recorde de volta em corrida: 1:44.701, Sergio Pérez (Red Bull, 2024)
- Velocidade máxima estimada: +330 km/h
Spa é também famoso por seu microclima: é comum chover em uma parte da pista enquanto outra permanece seca, desafiando pilotos e engenheiros com decisões estratégicas.
➡️ Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada
Previsão de chuva para décima etapa da F1 2026
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fórmula 1
De volta ao topo da F1, Max Verstappen lidera treino livre 1 na BélgicaHá 2 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica nesta sexta-feira (17)Há 4 horas
Fórmula 1
Piloto da F1 sofre punição e larga do fim do grid no GP da BélgicaHá 13 horas
Fórmula 1
Ele fica! Empresário confirma Verstappen na Red Bull até 2028Há 22 horas
Fórmula 1
Bortoleto revela o que impede a Audi de brigar pelo topo da Fórmula 1Há 23 horas
Fórmula 1
Norris perde 10 posições no grid do GP da Bélgica após troca na McLarenHá 23 horas
Mais LANCE!