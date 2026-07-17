De volta ao topo da F1, Max Verstappen lidera treino livre 1 na Bélgica Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (17) às atividades do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Oscar Piastri fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.

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Confira o resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:47.070 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.145 3 Charles Leclerc Ferrari +0.207 4 Isack Hadjar Red Bull +0.252 5 Oscar Piastri McLaren +0.452 6 Kimi Antonelli Mercedes +0.533 7 Lando Norris McLaren +0.861 8 George Russell Mercedes +0.889 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.164 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.336 11 Liam Lawson Racing Bulls +1.362 12 Nico Hulkenberg Audi +1.892 13 Oliver Bearman Haas +1.940 14 Alexander Albon Williams +2.267 15 Franco Colapinto Alpine +2.333 16 Esteban Ocon Haas +2.379 17 Pierre Gasly Alpine +2.642 18 Valtteri Bottas Cadillac +2.769 19 Sergio Pérez Cadillac +3.156 20 Carlos Sainz Williams +3.792 21 Lance Stroll Aston Martin +5.738 22 Jak Crawford Aston Martin +6.129

Acompanhe como foi o TL1

CRONÔMETRO ENCERRADO!

Com cada um em sua estratégia, o treino termina sem grandes emoções

McLaren anuncia problema em carro de Piastri pelo rádio

Todos os pilotos estão com pneus macios

Faltam 15 minutos para o fim do treino livre 1 do GP da Bélgina na F1 2026

De macios, Bortoleto sobe para oitavo lugar, mas volta para nono por conta de Piastri

Dupla da Ferrari chega para fechar Top 3, atrás apenas do holandês da Red Bull

Verstappen desbanca os novinhos e sobe para o topo, com 1m47s070

Também de macios, Hadjar supera Antonelli

Kimi Antonelli assume a ponta, de compostos macios. Vale destacar que Bortoleto fez melhor volta com pneus duros...

Que tempo de Bortoleto! Piloto da Audi sobe para quinto lugar

Depois de mais de 15 minutos de sessão, o único sem tempo é Lando Norris

Piastri e Lindblad passam o brasileiro, que cai para 10ª colocação

Gabriel Bortoleto marca oitavo melhor tempo da prova

Na liderança, Isack Hadjar leva a melhor sobre Max Verstappen por 0,3 segundo

Sergio Perez registra primeiro tempo na sessão, mas logo perde o topo para George Russell

Com isso, apenas o espanhol, Alex Albon e Lando Norris seguem em pit

Não demora para Sainz voltar aos boxes...

Carlos Sainz puxa pelotão que abre a primeira atividade em Spa-Francorchamps

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos

➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1

E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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