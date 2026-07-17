De volta ao topo da F1, Max Verstappen lidera treino livre 1 na Bélgica
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Spa-Francorchamps
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (17) às atividades do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.
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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Oscar Piastri fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Max Verstappen
Red Bull
1:47.070
2
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.145
3
Charles Leclerc
Ferrari
+0.207
4
Isack Hadjar
Red Bull
+0.252
5
Oscar Piastri
McLaren
+0.452
6
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.533
7
Lando Norris
McLaren
+0.861
8
George Russell
Mercedes
+0.889
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1.164
10
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.336
11
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.362
12
Nico Hulkenberg
Audi
+1.892
13
Oliver Bearman
Haas
+1.940
14
Alexander Albon
Williams
+2.267
15
Franco Colapinto
Alpine
+2.333
16
Esteban Ocon
Haas
+2.379
17
Pierre Gasly
Alpine
+2.642
18
Valtteri Bottas
Cadillac
+2.769
19
Sergio Pérez
Cadillac
+3.156
20
Carlos Sainz
Williams
+3.792
21
Lance Stroll
Aston Martin
+5.738
22
Jak Crawford
Aston Martin
+6.129
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Acompanhe como foi o TL1
CRONÔMETRO ENCERRADO!
- Com cada um em sua estratégia, o treino termina sem grandes emoções
- McLaren anuncia problema em carro de Piastri pelo rádio
- Todos os pilotos estão com pneus macios
- Faltam 15 minutos para o fim do treino livre 1 do GP da Bélgina na F1 2026
- De macios, Bortoleto sobe para oitavo lugar, mas volta para nono por conta de Piastri
- Dupla da Ferrari chega para fechar Top 3, atrás apenas do holandês da Red Bull
- Verstappen desbanca os novinhos e sobe para o topo, com 1m47s070
- Também de macios, Hadjar supera Antonelli
- Kimi Antonelli assume a ponta, de compostos macios. Vale destacar que Bortoleto fez melhor volta com pneus duros...
- Que tempo de Bortoleto! Piloto da Audi sobe para quinto lugar
- Depois de mais de 15 minutos de sessão, o único sem tempo é Lando Norris
- Piastri e Lindblad passam o brasileiro, que cai para 10ª colocação
- Gabriel Bortoleto marca oitavo melhor tempo da prova
- Na liderança, Isack Hadjar leva a melhor sobre Max Verstappen por 0,3 segundo
- Sergio Perez registra primeiro tempo na sessão, mas logo perde o topo para George Russell
- Com isso, apenas o espanhol, Alex Albon e Lando Norris seguem em pit
- Não demora para Sainz voltar aos boxes...
- Carlos Sainz puxa pelotão que abre a primeira atividade em Spa-Francorchamps
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP da Bélgica começa em 15 minutos
➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1
E os horários dos treinos no GP da Bélgica?
SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)
Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
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