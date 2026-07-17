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De volta ao topo da F1, Max Verstappen lidera treino livre 1 na Bélgica

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 08:15
Atualizado há 1 minutos
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Mercedes durante GP da Bélgica na F1 2022 (Foto: AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (17) às atividades do GP da Bélgica 2026. A etapa é disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

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    As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Oscar Piastri fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.

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    Confira o resultado final

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:47.070

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +0.145

    3

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +0.207

    4

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +0.252

    5

    Oscar Piastri

    McLaren

    +0.452

    6

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +0.533

    7

    Lando Norris

    McLaren

    +0.861

    8

    George Russell

    Mercedes

    +0.889

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +1.164

    10

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +1.336

    11

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +1.362

    12

    Nico Hulkenberg

    Audi

    +1.892

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    +1.940

    14

    Alexander Albon

    Williams

    +2.267

    15

    Franco Colapinto

    Alpine

    +2.333

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    +2.379

    17

    Pierre Gasly

    Alpine

    +2.642

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +2.769

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    +3.156

    20

    Carlos Sainz

    Williams

    +3.792

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    +5.738

    22

    Jak Crawford

    Aston Martin

    +6.129

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    1. Gabriel Bortoleto marca oitavo melhor tempo da prova
    • Na liderança, Isack Hadjar leva a melhor sobre Max Verstappen por 0,3 segundo
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    1. Com isso, apenas o espanhol, Alex Albon e Lando Norris seguem em pit
    1. Não demora para Sainz voltar aos boxes...
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    COMEÇOU!

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    E os horários dos treinos no GP da Bélgica?

    SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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