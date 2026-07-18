O acidente que paralisou a F1: 13 carros bateram na largada do GP da Bélgica de 1998 Apenas Rubinho Barrichello teve problemas médicos após acidente em Spa

A largada do Grande Prêmio da Bélgica de 1998 durou poucos segundos antes de se transformar em uma das maiores confusões da história da Fórmula 1. Em uma pista completamente molhada, 13 carros se envolveram em um acidente na primeira volta – o que espalhou destroços pelo Circuito de Spa-Francorchamps. Apesar da dimensão do acidente, nenhum dos pilotos sofreu ferimentos graves.

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A corrida daquele ano tinha Mika Hakkinen e Michael Schumacher como os principais protagonistas. O finlandês havia garantido a pole position com a McLaren, enquanto o alemão da Ferrari largava apenas na quarta posição. Entre os dois estavam David Coulthard, companheiro de Hakkinen, e Damon Hill, que surpreendia com a Jordan.

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A chuva, entretanto, poderia mudar completamente a ordem de forças. Schumacher era reconhecido pelo desempenho em condições adversas e já havia mostrado naquele mesmo ano que conseguia levar vantagem sobre Hakkinen em pistas molhadas. Apesar do tempo ruim, a direção de prova decidiu manter o procedimento tradicional e autorizou a largada com os carros parados no grid.

Não demorou para o desastre começar na F1

Hakkinen sustentou a primeira posição, enquanto Villeneuve, Schumacher e Fisichella completavam as primeiras posições. Na sequência, Coulthard perdeu o controle da McLaren na saída da La Source. O carro atravessou a pista e bateu no muro interno antes de retornar para o traçado, onde acabou atingido pela Ferrari de Eddie Irvine.

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A partir daí, os acontecimentos se sucederam em questão de segundos. Alexander Wurz, Rubens Barrichello, Johnny Herbert, Olivier Panis, Jarno Trulli, Mika Salo, Pedro Diniz, Toranosuke Takagi, Ricardo Rosset, Shinji Nakano e Jos Verstappen também não conseguiram escapar da confusão. Hill, Ralf Schumacher e Esteban Tuero foram alguns dos pilotos que passaram pelo local sem se envolver na batida.

O número de carros espalhados pelo circuito tornou impossível continuar a prova. A direção de corrida interrompeu o GP, enquanto as equipes tentavam avaliar os danos e retirar os monopostos destruídos do traçado. A imagem era impressionante, mas o saldo médico foi positivo: Barrichello foi o único piloto a deixar o acidente com uma lesão, após bater o cotovelo.

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A interrupção aconteceu ainda no início da corrida e, pelas regras da época, a prova precisou ser reiniciada. Alguns dos envolvidos, porém, não puderam participar da nova largada. Salo, Rosset e Panis ficaram sem carros disponíveis, enquanto Rubinho não tinha condições de voltar ao cockpit.

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Mais problemas à frente

A nova largada não significou o fim dos problemas. Hakkinen rodou na La Source depois de um contato com Schumacher e acabou atingido por Johnny Herbert. Com a chuva permanecendo forte, a corrida continuou marcada por saídas de pista e abandonos.

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Michael também se envolveu em um dos episódios mais controversos do dia. O alemão alcançou a McLaren de Coulthard, que estava várias voltas atrás, mas não conseguiu enxergar o carro com clareza por causa da água levantada pelos pneus. A Ferrari acabou atingindo a traseira do rival, e o alemão abandonou. Schmacher ficou furioso com o incidente e foi até os boxes de Coulthard, chegando a confrontar o adversário.

No fim, a vitória ficou com Damon Hill. O resultado representou o primeiro triunfo da Jordan na Fórmula 1 e ainda veio acompanhado de uma dobradinha, com Ralf Schumacher em segundo. Jean Alesi completou o pódio.

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O GP da Bélgica de 1998 ficou marcado pela combinação de chuva, acidentes e polêmica. Mas, acima de tudo, entrou para a história por uma imagem que até hoje impressiona: 13 carros destruídos em uma única largada em Spa-Francorchamps.

Acidente na largada do GP da Bélgica pela F1 1998 (Foto: Reprodução)

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