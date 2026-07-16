Piloto da F1 sofre punição e larga do fim do grid no GP da Bélgica A Red Bull fez mudanças na unidade de potência do carro de Isack Hadjar

Para brigar pelo pódio, Isack Hadjar terá que fazer uma corrida de recuperação no GP da Bélgica de Fórmula 1, no próximo domingo (19). O piloto da Red Bull sofreu uma punição por fazer mudanças na unidade de potência do carro e terá que largar do fim do grid na corrida principal em Spa-Francorchamps.

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Hadjar vem de um quinto lugar na última etapa da F1, no GP da Inglaterra. No Mundial de Pilotos, ele ocupa a oitava posição, com 52 pontos - 24 atrás do seu companheiro Max Verstappen. Em busca de alcançar o primeiro pódio em 2026 na elite do automobilismo mundial, Hadjar se baseia na imprevisibilidade do GP da Bélgica.

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— O objetivo será focar no ritmo de corrida. Sabemos que será menos voltado para o desempenho na classificação. Provavelmente vamos largar em 22º, mas este é um circuito onde é possível ultrapassar. Muitas coisas podem acontecer. Temos um bom ritmo, então espero me divertir bastante no domingo — disse o piloto ao Canal+.

Isack Hadjar na F1 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Isack Hadjar não é o único piloto punido na etapa da Bélgica

Lando Norris também terá um desafio extra no GP da Bélgica de Fórmula 1. A McLaren confirmou nesta quinta-feira (16) que instalará uma nova unidade de eletrônica de potência no carro do britânico, decisão que resultará em uma punição de 10 posições no grid de largada em Spa-Francorchamps.

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A troca acontece porque a equipe ultrapassará o limite de componentes permitido pelo regulamento da categoria. Será a quarta unidade utilizada por Norris na temporada, uma acima da cota disponível para o campeonato.

Confira os horários do GP da Bélgica de F1

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 18 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 19 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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