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Piloto da F1 sofre punição e larga do fim do grid no GP da Bélgica

A Red Bull fez mudanças na unidade de potência do carro de Isack Hadjar

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Isack Hadjar em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)
Isack Hadjar em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

Para brigar pelo pódio, Isack Hadjar terá que fazer uma corrida de recuperação no GP da Bélgica de Fórmula 1, no próximo domingo (19). O piloto da Red Bull sofreu uma punição por fazer mudanças na unidade de potência do carro e terá que largar do fim do grid na corrida principal em Spa-Francorchamps.

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    Hadjar vem de um quinto lugar na última etapa da F1, no GP da Inglaterra. No Mundial de Pilotos, ele ocupa a oitava posição, com 52 pontos - 24 atrás do seu companheiro Max Verstappen. Em busca de alcançar o primeiro pódio em 2026 na elite do automobilismo mundial, Hadjar se baseia na imprevisibilidade do GP da Bélgica.

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    — O objetivo será focar no ritmo de corrida. Sabemos que será menos voltado para o desempenho na classificação. Provavelmente vamos largar em 22º, mas este é um circuito onde é possível ultrapassar. Muitas coisas podem acontecer. Temos um bom ritmo, então espero me divertir bastante no domingo — disse o piloto ao Canal+.

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    Lando Norris também terá um desafio extra no GP da Bélgica de Fórmula 1. A McLaren confirmou nesta quinta-feira (16) que instalará uma nova unidade de eletrônica de potência no carro do britânico, decisão que resultará em uma punição de 10 posições no grid de largada em Spa-Francorchamps.

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    A troca acontece porque a equipe ultrapassará o limite de componentes permitido pelo regulamento da categoria. Será a quarta unidade utilizada por Norris na temporada, uma acima da cota disponível para o campeonato.

    Confira os horários do GP da Bélgica de F1

    SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 18 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 19 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
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