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Retorno de antigo piloto ameaça tirar vaga do Brasil na F1 2027

Brasileiro Rafa Câmara havia sido confirmado na Haas por jornal italiano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 11:52
Atualizado há 1 minutos
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Rafael Câmara vence GP da Espanha de Fórmula 3; brasileiro é líder do campeonato
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

A segunda vaga na Haas não está mais "garantida" para o brasileiro Rafael Câmara. Com a saída de Esteban Ocon dada como confirmada pela mídia internacional, a disputa interna segue a todo vapor entre os principais candidatos para a F1 em 2027. Apesar das últimas notícias sobre uma segunda posição do Brasil no grid, parece que Yuki Tsunoda voltou a ganhar força com a pressão de patrocinadores.

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    As novas informações vieram da "Sky Sports", oficial transmissora da Fórmula 1 na Europa. Segundo a emissora, apesar da parceria de longa data com a Honda, Tsunoda passou a tentar aproximação com a Toyota. O objetivo seria aproveitar esse apoio da patrocinadora máster oficial da Haas – que, inclusive, da nome da equipe na categoria: TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team.

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    Não é segredo também que o favorito inicial do chefe de equipe, o japonês Ayao Komatsu, era o conterrâneo. Ainda assim, a pressão política da Ferrari por Rafa Câmara, somada ao bom desempenho do brasileiro nas categorias disputadas até então, parecia ter convencido o time. Com a nova investida da empresa japonesa, porém, Tsunoda volta ao posto de "um dos favoritos".

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    Yuki Tsunoda durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

    Piloto brasileiro havia sido confirmado na F1?

    De acordo com o jornalista italiano Alessio Auriemma, da "Rossomotori.it", sim. A notícia do portal especializado confirmava que Rafa Câmara será piloto da Haas a partir da temporada de 2027, vencendo uma "dispusta" interna contra o japonês Yuki Tsunoda. A ideia é que o brasileiro fecharia uma dupla com Oliver Bearman.

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    E quem é Rafa Câmara?

    Natural de Recife, no Permambuco, o piloto de 21 anos já conta com uma carreira marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo. A transição para do kart para os carros de Fórmula em 2022 já começou notável. Em três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no Campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

    Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025, em que foi campeão já na estreia.

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    A trajetória de Rafa Câmara segue em 2026 com a Fórmula 2. Com a Invicta Racing, mesma equipe que Bortoleto foi campeão na categoria, o piloto ocupa o terceiro lugar. Ele soma 94 pontos, apesar de ter conquistado apenas uma vitória em sete etapas disputadas.

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