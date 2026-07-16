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Ele fica! Empresário confirma Verstappen na Red Bull até 2028

Raymond afasta rumores e afirma que o tetracampeão pretende cumprir seu contrato com a equipe austríaca

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 12:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)
Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

Max Verstappen segue na Red Bull até o fim de seu contrato, em 2028. Pelo menos é o que garante o empresário do tetracampeão mundial de Fórmula 1, Raymond Vermeulen, que descartou nesta quarta-feira (16) qualquer possibilidade de mudança de equipe para o holandês nos próximos anos.

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    A declaração acontece em meio aos rumores que ligavam Verstappen à Mercedes e até a uma possível aproximação com a McLaren para as próximas temporadas. Segundo Vermeulen, porém, o plano do piloto é concluir o ciclo iniciado na equipe austríaca.

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    — Já foi escrito muito sobre isso. A realidade é que Max quer completar seu ciclo na Red Bull. Ele tem contrato até 2028 e pretende cumpri-lo até o fim —afirmou o empresário ao jornal austríaco OE24.

    A expectativa é que o próprio Verstappen se pronuncie sobre o assunto durante o GP da Bélgica, disputado neste fim de semana em Spa-Francorchamps. O circuito tem um significado especial para o piloto por conta de suas raízes belgas e costuma receber grande apoio da torcida local.

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    • Cláusula contratual de Verstappen não será utilizada

    Parte das especulações sobre uma eventual saída de Verstappen envolvia uma cláusula de desempenho presente em seu contrato, que poderia permitir uma rescisão antecipada em determinadas condições esportivas.

    Vermeulen confirmou a existência do dispositivo, mas garantiu que ele não será acionado.

    — Não utilizamos essa cláusula, mesmo ela existindo. Poderíamos tê-la usado em outras temporadas, mas isso não aconteceu— explicou.

    O empresário também confirmou que houve conversas com outras equipes e dirigentes do paddock, incluindo representantes da McLaren e nomes ligados ao alto escalão da Red Bull, mas classificou os encontros como naturais dentro da Fórmula 1 e evitou dar detalhes.

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    A competitividade da Red Bull segue sendo um dos principais fatores para a permanência do tetracampeão. Segundo Vermeulen, Verstappen deseja continuar em um ambiente que ofereça suporte técnico e condições de disputar vitórias e títulos.

    Apesar de reconhecer que o cenário atual não é dominante como em temporadas anteriores, o empresário acredita que a equipe pode voltar a brigar pelas primeiras posições ao longo do campeonato.

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    — Talvez não vençamos em Spa, mas temos mais chances na Hungria ou na Holanda — avaliou.

    Outro ponto visto com otimismo no entorno do piloto é o desenvolvimento do motor RBPT-Ford para o novo regulamento da Fórmula 1. De acordo com pessoas próximas a Verstappen, a unidade de potência da parceria entre Red Bull Powertrains e Ford tem apresentado resultados melhores do que o esperado nos bastidores.

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