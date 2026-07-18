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Escalações em França x Inglaterra chamam atenção: 'Meu Deus'

Equipes se enfrentam neste sábado (18)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:14
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França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar
França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar. (Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA / Odd ANDERSEN / AFP)

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. Para a ocasião, ambos os técnicos Didier Dechamps e Thomas Tuchel optaram por entrarem em campo com times alternativos.

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    Do lado francês, a equipe irá entrar em campo sem o atacante Dembélé, o meia Tchouameni e a dupla de zagueiros Upamecano e Saliba. Já os ingleses, vão entrar em campo sem as principais estrelas da equipe no torneio: Harry Kane e Jude Bellingham.

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    A decisão dos treinadores Didier Dechamps e Thomas Tuchel viralizou nas redes sociais. Torcedores se mostraram surpresos e lamentaram as escalações apresentadas horas antes do início da partida. Veja a repercussão abaixo:

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