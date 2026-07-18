Escalações em França x Inglaterra chamam atenção: 'Meu Deus'
Equipes se enfrentam neste sábado (18)
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. Para a ocasião, ambos os técnicos Didier Dechamps e Thomas Tuchel optaram por entrarem em campo com times alternativos.
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Do lado francês, a equipe irá entrar em campo sem o atacante Dembélé, o meia Tchouameni e a dupla de zagueiros Upamecano e Saliba. Já os ingleses, vão entrar em campo sem as principais estrelas da equipe no torneio: Harry Kane e Jude Bellingham.
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A decisão dos treinadores Didier Dechamps e Thomas Tuchel viralizou nas redes sociais. Torcedores se mostraram surpresos e lamentaram as escalações apresentadas horas antes do início da partida. Veja a repercussão abaixo:
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Com reservas, veja a escalação da Inglaterra contra a França pela Copa
meu deus a inglaterra vindo sem harry kane e bellingham, querem perder mesmo pic.twitter.com/0aFP0v4P0Y— ⭑ (@bellyconradiary) July 18, 2026
Meteu Kane e Beligol no banco— . brunooo ⓟ (@brunot92_) July 18, 2026
Inglaterra sem Kane, Gordon e Bellingham— Flashscore.com.br (@FlashscoreBR) July 18, 2026
França sem Dembélé, Tchouaméni e Barcola pic.twitter.com/bYS4Zu85v8
Chocada que o Tuchel vai deixar o Bellingham e Kane no banco 😱— Laura (@laura_lllr) July 18, 2026
Inglaterra sem Kane, Gordon e Bellingham— Flashscore.com.br (@FlashscoreBR) July 18, 2026
França sem Dembélé, Tchouaméni e Barcola pic.twitter.com/bYS4Zu85v8
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