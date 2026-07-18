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Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da Bélgica

Max Verstappen e George Russell fecham pódio em classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 12:32
Atualizado há 39 minutos
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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

Kimi Antonelli conquistou a sexta pole position da temporada no GP da Bélgica – a décima etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (18), o piloto da Mercedes superou Max Verstappen para garantir a primeira colocação no grid de Spa-Francorchamps. Com a punição de Lando Norris, George Russell completou o Top 3, enquanto Gabriel Bortoleto largará na 8ª posição.

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    Como foi a classificação do GP da Bélgica?

    Q1

    A primeira sessão começou com os pilotos deixando os boxes gradualmente em Spa-Francorchamps. Sergio Pérez foi o primeiro a registrar tempo e assumiu provisoriamente a liderança, mas a tabela mudou rapidamente com a entrada dos principais nomes. Max Verstappen subiu para a ponta, enquanto Isack Hadjar apareceu em segundo lugar.

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    • Com a evolução da pista, Lando Norris superou Verstappen por apenas 0s060 e assumiu a liderança. Gabriel Bortoleto, por sua vez, demorou a marcar tempo e chegou a ficar próximo da zona de eliminação, mas conseguiu avançar ao Q2 em 11º lugar. Na ponta, Norris terminou como o mais rápido.

    ELIMINADOS: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.

    Q2

    A disputa por uma vaga no Q2 começou movimentada. Franco Colapinto assumiu a liderança provisória nos primeiros minutos, mas Kimi Antonelli rapidamente mostrou força e tomou a ponta com um impressionante tempo de 1min45s142. Bortoleto também apareceu bem em sua primeira tentativa e chegou a ocupar a quinta colocação.

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    Com a evolução dos adversários, porém, o brasileiro caiu para décimo e passou a ficar próximo da zona de eliminação. Na reta final, enquanto alguns dos principais nomes ainda permaneciam nos boxes, Bortoleto conseguiu garantir a passagem ao Q3. A caminho dos boxes, uma falha hidráulica fez com que Nico Hulkenberg parasse o carro no meio da pista após o cronômetro ser zerado. Antonelli terminou novamente na liderança, enquanto Bortoleto avançou em décimo.

    ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Oliver Bearman e Alex Albon.

    Q3

    Na sessão decisiva, Max Verstappen foi o primeiro piloto a registrar tempo e assumiu a liderança provisória. Kimi Antonelli, porém, respondeu rapidamente e superou o holandês com uma volta impressionante para tomar a ponta. Lando Norris ainda chegou a liderar a classificação com 1min44s801, enquanto Charles Leclerc apareceu no Top 3.

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    Nos minutos finais, todos os pilotos foram à pista em busca da pole position. Verstappen voltou a assumir a liderança, mas Antonelli respondeu mais uma vez e recuperou a primeira colocação. O jovem italiano confirmou a força demonstrada ao longo de toda a classificação e garantiu a pole position em Spa-Francorchamps.

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    Confira grid de largada em Spa

    PosiçãoPilotoEquipe

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2

    Max Verstappen

    Red Bull

    3

    George Russell

    Mercedes

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    7

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    10

    Pierre Gasly

    Alpine

    11

    Franco Colapinto

    Alpine

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    Lando Norris

    McLaren

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    16

    Alexander Albon

    Williams

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    21

    Isack Hadjar

    Red Bull

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

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