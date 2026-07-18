Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da Bélgica
Max Verstappen e George Russell fecham pódio em classificação
Kimi Antonelli conquistou a sexta pole position da temporada no GP da Bélgica – a décima etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (18), o piloto da Mercedes superou Max Verstappen para garantir a primeira colocação no grid de Spa-Francorchamps. Com a punição de Lando Norris, George Russell completou o Top 3, enquanto Gabriel Bortoleto largará na 8ª posição.
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Como foi a classificação do GP da Bélgica?
Q1
A primeira sessão começou com os pilotos deixando os boxes gradualmente em Spa-Francorchamps. Sergio Pérez foi o primeiro a registrar tempo e assumiu provisoriamente a liderança, mas a tabela mudou rapidamente com a entrada dos principais nomes. Max Verstappen subiu para a ponta, enquanto Isack Hadjar apareceu em segundo lugar.
Com a evolução da pista, Lando Norris superou Verstappen por apenas 0s060 e assumiu a liderança. Gabriel Bortoleto, por sua vez, demorou a marcar tempo e chegou a ficar próximo da zona de eliminação, mas conseguiu avançar ao Q2 em 11º lugar. Na ponta, Norris terminou como o mais rápido.
ELIMINADOS: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
A disputa por uma vaga no Q2 começou movimentada. Franco Colapinto assumiu a liderança provisória nos primeiros minutos, mas Kimi Antonelli rapidamente mostrou força e tomou a ponta com um impressionante tempo de 1min45s142. Bortoleto também apareceu bem em sua primeira tentativa e chegou a ocupar a quinta colocação.
Com a evolução dos adversários, porém, o brasileiro caiu para décimo e passou a ficar próximo da zona de eliminação. Na reta final, enquanto alguns dos principais nomes ainda permaneciam nos boxes, Bortoleto conseguiu garantir a passagem ao Q3. A caminho dos boxes, uma falha hidráulica fez com que Nico Hulkenberg parasse o carro no meio da pista após o cronômetro ser zerado. Antonelli terminou novamente na liderança, enquanto Bortoleto avançou em décimo.
ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Oliver Bearman e Alex Albon.
Q3
Na sessão decisiva, Max Verstappen foi o primeiro piloto a registrar tempo e assumiu a liderança provisória. Kimi Antonelli, porém, respondeu rapidamente e superou o holandês com uma volta impressionante para tomar a ponta. Lando Norris ainda chegou a liderar a classificação com 1min44s801, enquanto Charles Leclerc apareceu no Top 3.
Nos minutos finais, todos os pilotos foram à pista em busca da pole position. Verstappen voltou a assumir a liderança, mas Antonelli respondeu mais uma vez e recuperou a primeira colocação. O jovem italiano confirmou a força demonstrada ao longo de toda a classificação e garantiu a pole position em Spa-Francorchamps.
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Confira grid de largada em Spa
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
Max Verstappen
Red Bull
3
George Russell
Mercedes
4
Charles Leclerc
Ferrari
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
Oscar Piastri
McLaren
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
8
Gabriel Bortoleto
Audi
9
Liam Lawson
Racing Bulls
10
Pierre Gasly
Alpine
11
Franco Colapinto
Alpine
12
Nico Hülkenberg
Audi
13
Lando Norris
McLaren
14
Carlos Sainz
Williams
15
Oliver Bearman
Haas
16
Alexander Albon
Williams
17
Esteban Ocon
Haas
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Sergio Pérez
Cadillac
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Isack Hadjar
Red Bull
22
Fernando Alonso
Aston Martin
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