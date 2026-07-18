Bortoleto revela promessa feita ao chefe da Audi na classificação do GP da Bélgica Brasileiro avançou ao Q3 e larga da oitava posição na corrida deste domingo (19)

Este sábado (18) foi de comemoração para Gabriel Bortoleto. Na classificação do GP da Bélgica, o brasileiro avançou ao Q3 e largará na oitava posição da corrida deste domingo (19), o melhor grid da Audi na Fórmula 1. Mas, antes da sessão, o clima da equipe era de insegurança no carro. Confiante no bom desempenho, Bortoleto prometeu a Mattia Binotto, chefe da escuderia, que ficaria entre os 10 primeiros.

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O paulistano marcou o nono melhor tempo da classificação no circuito de Spa-Francorchamps, mas ganhou uma posição por conta da punição sofrida por Lando Norris, da McLaren. Ao final das atividades, Bortoleto afirmou que o desempenho foi muito além do esperado pela Audi.

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— Mattia disse que seria difícil mesmo ir para o Q3, mas respondi que não achava que era impossível, se a gente encaixasse tudo. Aí tudo acabou dando certo e pensei: deixa eu falar para ele que consegui cumprir a promessa — disse o piloto em entrevista ao GE.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Bortoleto espera vida difícil no GP da Bélgica

Largando da oitava posição do grid, Bortoleto prevê a possibilidade de entrar na briga por pontos, mas enxerga a Racing Bulls como a grande adversária. A equipe vem se comportando como a melhor do pelotão intermediário da Fórmula 1. O brasileiro está posicionado entre os dois pilotos da escuderia: Arvid Lindblad larga em sétimo, e Liam Lawson, em nono.

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— Eu espero que a gente consiga lutar pelos pontos. A gente sabe que não é fácil, que na corrida a gente precisa se colocar em uma posição em que a gente não pode ser muito atacado, nas retas principalmente. Digamos que eu estou positivo para a corrida, mas eu sei que não vai ser fácil contra as Racing Bulls. A gente sabe que eles estão um pouquinho mais rápidos. Eu consegui tirar um deles do Q3, mas na corrida não vai ser fácil. Vou dar o meu melhor, como sempre, tentar de tudo.

Onde assistir ao GP da Bélgica (19/07):

DOMINGO, 19 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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