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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica nesta sexta-feira (17)

Programação desta sexta-feira (17) marca início das atividades em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 05:30
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Lando Norris na volta de formação do grid do GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Lando Norris na volta de formação do grid do GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (17) as atividades do GP da Bélgica. O fim de semana será disputado no Circuito de Spa-Francorchamps, que receberá a décima etapa de 2026. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2.

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    Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (17/07):

    SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação Sprint - 12h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira e sábado em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo, marcada para as 15h no horário local, a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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