Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica nesta sexta-feira (17) Programação desta sexta-feira (17) marca início das atividades em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (17) as atividades do GP da Bélgica. O fim de semana será disputado no Circuito de Spa-Francorchamps, que receberá a décima etapa de 2026. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (17/07):

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO

🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 154. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147 pontos.

Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira e sábado em Spa-Francorchamps, que recebe décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo, marcada para as 15h no horário local, a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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