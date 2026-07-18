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Com reservas, veja a escalação da Inglaterra contra a França pela Copa

Thomas Tuchel optou por escalar time alternativo na disputa do terceiro lugar

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:01
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Harry Kane comemorando gol
Harry Kane comemorando gol pela Inglaterra contra a RD Congo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra está escalada para encarar a França, neste sábado (18), pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com o time totalmente reserva, sem os astros Harry Kane e Jude Bellingham entre os titulares.

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    Sem conseguir a vaga na decisão da Copa do Mundo ao ser superada pela Argentina por 2 a 1 nas semifinais, a Inglaterra irá utilizar um time totalmente alternativo para jogar contra a França. Apenas Declan Rice, Morgan Rogers, Marc Guéhi e Djed Spence seguem entre os titulares do jogo contra os argentinos.

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    Veja a escalação da Inglaterra para encarar a França na Copa do Mundo

    Titulares: Dean Henderson; Jarell Quansah, Erzi Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Eberichi Eze, Declan Rice e Morgan Rogers; Bukayo Saka, Marcus Rashfod e Ivan Toney.

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    • Reservas: Jordan Pickford, James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Dan Burn Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Noni Madueke, Ollie Watkins, Harry Kane, Jude Bellingham, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon e Reece James.

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    A França entra em campo após ser derrotada por 2 a 0 pela Espanha nas semifinais, resultado que encerrou o sonho da geração de Kylian Mbappé de conquistar mais um título mundial. A equipe comandada por Didier Deschamps, que fará sua última partida à frente da seleção francesa, busca encerrar o ciclo com uma vitória e o terceiro lugar da competição.

    Para o confronto, Deschamps pode promover uma mudança no setor ofensivo. Após atuação discreta diante dos espanhóis, Bradley Barcola deve perder a vaga para Désiré Doué, que oferece mais intensidade ao ataque francês.

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    Mbappé conduzindo a bola em campo
    Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Do outro lado, a Inglaterra tenta se recuperar da dolorosa derrota por 3 a 2 para a Argentina nas semifinais. Os ingleses chegaram a abrir vantagem no placar, mas sofreram a virada na reta final e viram escapar a chance de disputar o título mundial.

    O técnico Thomas Tuchel deve contar novamente com o lateral-direito Jarell Quansah, que retorna após cumprir suspensão. Além disso, o treinador pode aproveitar a partida para dar oportunidades a jogadores que tiveram menos minutos ao longo da competição.

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    O histórico do confronto em Copas do Mundo é equilibrado. A Inglaterra venceu os dois primeiros encontros, em 1966 (3 a 1) e 1982 (2 a 0), ambos pela fase de grupos. Já a França levou a melhor no duelo mais importante, ao vencer por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

    Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, o terceiro colocado será definido nas cobranças de pênaltis.

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    Jogadores da Inglaterra lamentam a eliminação da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina
    Jogadores da Inglaterra lamentam a eliminação da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Tudo sobre França x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – Disputa do terceiro lugar

    📆 Data e horário: sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+

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