Com reservas, veja a escalação da Inglaterra contra a França pela Copa
Thomas Tuchel optou por escalar time alternativo na disputa do terceiro lugar
A Inglaterra está escalada para encarar a França, neste sábado (18), pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com o time totalmente reserva, sem os astros Harry Kane e Jude Bellingham entre os titulares.
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Sem conseguir a vaga na decisão da Copa do Mundo ao ser superada pela Argentina por 2 a 1 nas semifinais, a Inglaterra irá utilizar um time totalmente alternativo para jogar contra a França. Apenas Declan Rice, Morgan Rogers, Marc Guéhi e Djed Spence seguem entre os titulares do jogo contra os argentinos.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar a França na Copa do Mundo
Titulares: Dean Henderson; Jarell Quansah, Erzi Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Eberichi Eze, Declan Rice e Morgan Rogers; Bukayo Saka, Marcus Rashfod e Ivan Toney.
Reservas: Jordan Pickford, James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Dan Burn Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Noni Madueke, Ollie Watkins, Harry Kane, Jude Bellingham, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon e Reece James.
Our XI to face France 💪 pic.twitter.com/UexpADmHPr— England (@England) July 18, 2026
Como chegam as equipes para o jogo?
A França entra em campo após ser derrotada por 2 a 0 pela Espanha nas semifinais, resultado que encerrou o sonho da geração de Kylian Mbappé de conquistar mais um título mundial. A equipe comandada por Didier Deschamps, que fará sua última partida à frente da seleção francesa, busca encerrar o ciclo com uma vitória e o terceiro lugar da competição.
Para o confronto, Deschamps pode promover uma mudança no setor ofensivo. Após atuação discreta diante dos espanhóis, Bradley Barcola deve perder a vaga para Désiré Doué, que oferece mais intensidade ao ataque francês.
Do outro lado, a Inglaterra tenta se recuperar da dolorosa derrota por 3 a 2 para a Argentina nas semifinais. Os ingleses chegaram a abrir vantagem no placar, mas sofreram a virada na reta final e viram escapar a chance de disputar o título mundial.
O técnico Thomas Tuchel deve contar novamente com o lateral-direito Jarell Quansah, que retorna após cumprir suspensão. Além disso, o treinador pode aproveitar a partida para dar oportunidades a jogadores que tiveram menos minutos ao longo da competição.
O histórico do confronto em Copas do Mundo é equilibrado. A Inglaterra venceu os dois primeiros encontros, em 1966 (3 a 1) e 1982 (2 a 0), ambos pela fase de grupos. Já a França levou a melhor no duelo mais importante, ao vencer por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.
Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, o terceiro colocado será definido nas cobranças de pênaltis.
Tudo sobre França x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – Disputa do terceiro lugar
📆 Data e horário: sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+
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