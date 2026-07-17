Entenda situação contratual de Gabriel Bortoleto com Audi antes da F1 2027 Brasileiro tem contrato multianual com a Audi e segue respaldado pela equipe

O aumento dos rumores sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 costuma gerar incertezas para quem ainda busca se firmar na categoria. Entre os jovens do grid, um dos nomes que entrou nas especulações foi o de Gabriel Bortoleto. Apesar disso, os recentes boatos envolvendo a Audi não mudam o cenário do brasileiro, que segue com situação confortável para a próxima temporada.

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Segundo o jornalista britânico Joe Saward, a Audi estaria interessada em Carlos Sainz para ocupar uma das vagas de titular em 2027. A possível contratação, no entanto, não afetaria Bortoleto, já que o espanhol chegaria para substituir Nico Hülkenberg. Além das especulações, a situação contratual do brasileiro também traz tranquilidade aos torcedores.

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Isso porque o piloto de 21 anos possui um contrato multianual com a equipe comandada por Mattia Binotto, com duração que pode chegar a três temporadas. Em entrevista ao ge, Gabriel comentou o assunto e afirmou estar tranquilo com a chegada da silly season — período marcado por rumores e negociações no mercado de pilotos da Fórmula 1.

— Com certeza ter um contrato longo ajuda. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou fazendo um bom trabalho e a equipe está feliz com o que eu estou fazendo, e eu estou feliz com os meus resultados, não tem nada com que me preocupar. Por outro lado, se você já tem um contrato longo, como eu já comentei algumas vezes, é óbvio que isso tira uma eventual preocupação — afirmou o brasileiro.

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A confiança de Bortoleto não está baseada apenas na segurança contratual. Dono dos únicos pontos da Audi na temporada, o brasileiro acredita que o desempenho dentro da pista é o principal fator para garantir sua permanência na Fórmula 1.

— Eu sempre tive na minha cabeça que, por mais longo que o contrato seja, você sempre tem que performar no seu melhor. Assim, nunca vão existir dúvidas da sua parte nem da parte da equipe.

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Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1 logo na abertura da temporada. Após o resultado em Silverstone, o brasileiro soma seis pontos e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, ainda busca pontuar em 2026.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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