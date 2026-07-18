Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1
Problema para o heptacampeão mundial aconteceu na reta final do treino livre 3
A reta final do último treino livre do Grande Prêmio da Bélgica terminou em péssimas notícias para a Ferrari. Já com o cronômetro encerrado, Lewis Hamilton errou na curva 13 do Circuito de Spa-Francorchamps e bateu forte com a traseira do carro. Agora, a escuderia italiana entra em outro tipo de corrida contra o relógio, com o objetivo de colocar o britânico na classificação.
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Em um acidente similar ao de Pierre Gasly na segunda sessão de treinos, Hamilton encontrou a brita na mesma curva do francês e perdeu momentaneamente o controle do carro. Esse rápido deslize foi suficiente para levar a traseira de sua Ferrari ao muro. Veja momento da batida abaixo:
Como consequência, o piloto de 41 anos teve danos graves na suspensão traseira do monoposto italiano, além de alguns defeitos na asa traseira. A menos de duas horas e meia da classificação, a equipe tem como missão entregar o melhor carro possível para Lewis seguir na luta por mais uma vitória na Fórmula 1.
Apesar da batida, o britânico terminou a atividade à frente de seu companheiro, Charles Leclerc. Apenas cerca de 0,4 segundo separavam Hamilton, em quinto lugar, do líder Kimi Antonelli — que foi o único do pelotão a registrar um tempo na casa dos 45 segundos, com 1m45s990.
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Confira resultado final da TL3
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli seguiu na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:45.990
2
Lando Norris
McLaren
1:46.129
3
Max Verstappen
Red Bull
1:46.138
4
George Russell
Mercedes
1:46.357
5
Lewis Hamilton
Ferrari
1:46.362
6
Charles Leclerc
Ferrari
1:46.750
7
Oscar Piastri
McLaren
1:46.785
8
Nico Hülkenberg
Audi
1:46.924
9
Gabriel Bortoleto
Audi
1:47.049
10
Isack Hadjar
Red Bull
1:47.096
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:47.176
12
Liam Lawson
Racing Bulls
1:47.690
13
Franco Colapinto
Alpine
1:47.904
14
Oliver Bearman
Haas
1:47.920
15
Pierre Gasly
Alpine
1:47.949
16
Alexander Albon
Williams
1:47.990
17
Valtteri Bottas
Cadillac
1:48.644
18
Carlos Sainz
Williams
1:48.692
19
Esteban Ocon
Haas
1:48.730
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:48.990
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:50.155
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:50.631
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