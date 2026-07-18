Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1 Problema para o heptacampeão mundial aconteceu na reta final do treino livre 3

A reta final do último treino livre do Grande Prêmio da Bélgica terminou em péssimas notícias para a Ferrari. Já com o cronômetro encerrado, Lewis Hamilton errou na curva 13 do Circuito de Spa-Francorchamps e bateu forte com a traseira do carro. Agora, a escuderia italiana entra em outro tipo de corrida contra o relógio, com o objetivo de colocar o britânico na classificação.

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Em um acidente similar ao de Pierre Gasly na segunda sessão de treinos, Hamilton encontrou a brita na mesma curva do francês e perdeu momentaneamente o controle do carro. Esse rápido deslize foi suficiente para levar a traseira de sua Ferrari ao muro. Veja momento da batida abaixo:

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Como consequência, o piloto de 41 anos teve danos graves na suspensão traseira do monoposto italiano, além de alguns defeitos na asa traseira. A menos de duas horas e meia da classificação, a equipe tem como missão entregar o melhor carro possível para Lewis seguir na luta por mais uma vitória na Fórmula 1.

Apesar da batida, o britânico terminou a atividade à frente de seu companheiro, Charles Leclerc. Apenas cerca de 0,4 segundo separavam Hamilton, em quinto lugar, do líder Kimi Antonelli — que foi o único do pelotão a registrar um tempo na casa dos 45 segundos, com 1m45s990.

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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Confira resultado final da TL3

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli seguiu na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:45.990 2 Lando Norris McLaren 1:46.129 3 Max Verstappen Red Bull 1:46.138 4 George Russell Mercedes 1:46.357 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:46.362 6 Charles Leclerc Ferrari 1:46.750 7 Oscar Piastri McLaren 1:46.785 8 Nico Hülkenberg Audi 1:46.924 9 Gabriel Bortoleto Audi 1:47.049 10 Isack Hadjar Red Bull 1:47.096 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:47.176 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:47.690 13 Franco Colapinto Alpine 1:47.904 14 Oliver Bearman Haas 1:47.920 15 Pierre Gasly Alpine 1:47.949 16 Alexander Albon Williams 1:47.990 17 Valtteri Bottas Cadillac 1:48.644 18 Carlos Sainz Williams 1:48.692 19 Esteban Ocon Haas 1:48.730 20 Sergio Pérez Cadillac 1:48.990 21 Fernando Alonso Aston Martin 1:50.155 22 Lance Stroll Aston Martin 1:50.631

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