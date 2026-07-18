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Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1

Problema para o heptacampeão mundial aconteceu na reta final do treino livre 3

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 09:49
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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A reta final do último treino livre do Grande Prêmio da Bélgica terminou em péssimas notícias para a Ferrari. Já com o cronômetro encerrado, Lewis Hamilton errou na curva 13 do Circuito de Spa-Francorchamps e bateu forte com a traseira do carro. Agora, a escuderia italiana entra em outro tipo de corrida contra o relógio, com o objetivo de colocar o britânico na classificação.

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    Em um acidente similar ao de Pierre Gasly na segunda sessão de treinos, Hamilton encontrou a brita na mesma curva do francês e perdeu momentaneamente o controle do carro. Esse rápido deslize foi suficiente para levar a traseira de sua Ferrari ao muro. Veja momento da batida abaixo:

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  • Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.

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    • Como consequência, o piloto de 41 anos teve danos graves na suspensão traseira do monoposto italiano, além de alguns defeitos na asa traseira. A menos de duas horas e meia da classificação, a equipe tem como missão entregar o melhor carro possível para Lewis seguir na luta por mais uma vitória na Fórmula 1.

    Apesar da batida, o britânico terminou a atividade à frente de seu companheiro, Charles Leclerc. Apenas cerca de 0,4 segundo separavam Hamilton, em quinto lugar, do líder Kimi Antonelli — que foi o único do pelotão a registrar um tempo na casa dos 45 segundos, com 1m45s990.

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    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

    Confira resultado final da TL3

    As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima etapa da temporada. Líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli seguiu na liderança do pelotão com sua Mercedes. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio da terceira sessão.

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:45.990

    2

    Lando Norris

    McLaren

    1:46.129

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:46.138

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:46.357

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:46.362

    6

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:46.750

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:46.785

    8

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:46.924

    9

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:47.049

    10

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:47.096

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:47.176

    12

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:47.690

    13

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:47.904

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:47.920

    15

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:47.949

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:47.990

    17

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:48.644

    18

    Carlos Sainz

    Williams

    1:48.692

    19

    Esteban Ocon

    Haas

    1:48.730

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:48.990

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:50.155

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:50.631

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