Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x Noruega Lesionado, atacante do Chelsea esteve presente no Circuito de Silverstone

Um olho na Fórmula 1 e outro na Copa do Mundo. Cortado da Seleção Brasileira por lesão, o atacante Estêvão viveu uma experiência inédita neste domingo (5), no Grande Prêmio da Inglaterra de F1, onde acompanhou uma corrida presencialmente pela primeira vez.

Pouco antes da largada para a prova principal da nona etapa da temporada, o jogador do Chelsea declarou torcida a Gabriel Bortoleto, além de ter demonstrado entusiasmo com a oportunidade de assistir de perto a elite do automobilismo.

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— Primeira vez estando aqui, em um circuito de Fórmula 1. Mais feliz ainda de ter um brasileiro, de ter o Bortoleto para torcer. Experiência incrível — afirmou Estêvão, em entrevista à TV Globo.

Confiante, o ponta de 19 anos apostou na vitória do Brasil contra a Noruega nas oitavas de final do Mundial. O confronto acontece neste domingo (5), a partir das 17h.

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— Hoje é 2 a 0 Brasil — palpitou.

Estêvão era cotado para estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita em abril, um mês antes do anúncio, enquanto atuava pelo Chelsea. O atacante segue em processo de recuperação e tem previsão de retorno aos gramados no início de agosto.

Estêvão em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1

A espera finalmente acabou! Charles Leclerc conquista primeira vitória na temporada, neste domingo (5), no GP da Inglaterra. O pódio contou ainda com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 8ª colocação e somou mais quatro pontos.

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