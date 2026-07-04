Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: 'Não vou parar até chegar' Britânico afasta rumores sobre aposentadoria e segue atrás da oitava conquista

As dúvidas sobre o futuro de Lewis Hamilton rondam nos bastidores da Fórmula 1. Em seu segundo ano na Ferrari, o piloto de 41 anos voltou a vencer na categoria, resultado que parece ter renovado suas energias para permanecer no grid. Apesar das especulações sobre uma possível aposentadoria, o objetivo do heptacampeão mundial está definido: conquistar o oitavo título.

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A declaração foi dada por Hamilton durante o GP da Inglaterra, em entrevista à Sky Sports. Terceiro colocado no Mundial de Pilotos em 2026, o britânico garantiu que "não vai parar até chegar lá", em referência à oitava conquista na Fórmula 1. Para seguir sonhando com o campeonato, o piloto tenta manter o bom momento diante da torcida em Silverstone.

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Uma vitória no circuito britânico faria Hamilton ultrapassar George Russell na classificação, já que os dois estão separados por apenas quatro pontos. Esta é a melhor temporada do piloto desde 2021. Desde então, entre 2022 e 2025, Hamilton terminou atrás de seus companheiros de equipe – George Russell, na Mercedes, e Charles Leclerc, na Ferrari.

Problemas na Ferrari ou domínio da Mercedes?

Apenas duas equipes venceram corridas em 2026: Mercedes e Ferrari. Após o domínio das Flechas de Prata no início da temporada, a sequência de triunfos de Andrea Kimi Antonelli foi interrompida pela vitória de Hamilton no GP da Espanha, em Barcelona. Para o britânico, a dificuldade de enfrentar a Mercedes está ligada à diferença de desempenho entre os carros e à capacidade de desenvolvimento da equipe alemã.

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— Se tivéssemos a mesma potência, estaríamos disputando com eles todo fim de semana. Há muitas corridas pela frente, mas também sou realista. A Mercedes venceu praticamente tudo, especialmente no início, com muita facilidade. Mesmo quando outras equipes traziam atualizações, eles continuavam vencendo sem apresentar novidades. Por isso, acho que eles ainda têm muitas cartas na manga — afirmou.

Apesar do cenário desafiador, Hamilton acredita que ainda há tempo para reduzir a diferença na tabela. Segundo o britânico, a Ferrari continua trabalhando para diminuir a vantagem da rival ao longo da temporada.

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— Haverá corridas em que vamos desafiá-los. Independentemente de podermos ou não competir contra eles agora, estamos nos esforçando ao máximo para tentar diminuir a diferença — completou.

Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

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