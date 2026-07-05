Pontos de Bortoleto na F1 surgem como 'sinal' para Brasil na Copa do Mundo Brasileiro terminou em 8º lugar e somou mais quatro pontos na temporada

O dia começou positivo para o Brasil no mundo dos esportes. No automobilismo, pelo menos, os brasileiros fizeram um bom trabalho, com destaque para os novos pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O piloto da Audi ficou em 8º lugar, dentro da zona de pontuação, no Grande Prêmio da Inglaterra. Nas redes sociais, os torcedores viram o sucesso como "sinal" para uma vitória contra a Noruega na Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Outro destaque deste domingo (5) é Lucas Di Grassi. Depois de largar na 19ª colocação, o brasileiro brilhou em sua corrida de recuperação e venceu o E-Prix da China. E, que recuperação! A vitória do piloto encerrou um jejum que se mantinha vivo desde a temporada de 2022.

continua após a publicidade

Torcida do Brasil focada na Copa do Mundo

Demorou, mas os pontos voltaram a aparecer para Gabriel Bortoleto. Após bater na trave em algumas etapas, o brasileiro teve uma atuação consistente no GP da Inglaterra e foi recompensado neste domingo (5) com mais um resultado na zona de pontuação. Depois de largar em 11º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em nono e ganhou posições importantes no Mundial de Pilotos.

Os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foram conquistados logo na estreia, no GP da Austrália, marcando também os primeiros pontos da história da Audi na categoria. Com o resultado em Silverstone, o brasileiro soma agora seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ainda não pontuou na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid

Quando o Brasil joga na Copa?

A Seleção Brasileira volta ao campo neste domingo (5) tentando manter vivo o sonho do hexa, mas para isso precisará quebrar algumas escritas. O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para às 17h (de Brasília), será diante da Noruega, adversário que o Brasil nunca venceu na história. E há ainda o fato que, desde 2014, o escrete nacional sempre parou no quinto jogo do torneio, como agora. Mas o time de Ancelotti é favorito, e o prognóstico agora é positivo.

Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.