Otimismo toma conta: enquete do L! mostra confiança da torcida no hexa do Brasil Após a classificação às oitavas, maioria dos leitores acredita que o Brasil chega forte na briga pelo título

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 aumentou a confiança da torcida na busca pelo hexacampeonato. Em enquete promovida pelo Lance!, a ampla maioria dos leitores demonstrou otimismo com a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Ao todo, 78% dos participantes acreditam que o Brasil evoluiu ao longo da competição e tem condições de conquistar a sexta estrela.

A opção "Sim, a Seleção cresceu na competição e tem tudo para conquistar a sexta estrela" recebeu 78% dos votos. Já 22% dos participantes acreditam que o Brasil "não tem nível para vencer os principais times do mundo".

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O resultado reforça o clima de expectativa em torno da Seleção, que segue viva na disputa pelo título e busca encerrar um jejum que dura desde a conquista da Copa do Mundo de 2002.

Caminho de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

A Seleção Brasileira levou um susto logo em sua estreia, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos. Porém, nos dois jogos seguintes da fase de grupos, venceu Haiti e Escócia por 3 a 0. Na segunda fase, no entanto, o time comandado por Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Japão, mas garantiu a classificação para as oitavas de final com um 2 a 1 de virada.

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Enquanto isso, a Noruega garantiu sua classificação para a segunda fase nas duas primeiras rodadas. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e, posteriormente, Senegal por 3 a 2. Na última rodada, com time reserva, perdeu para a França por 4 a 1. Assim como o Brasil, a equipe de Erling Haaland teve dificuldade na segunda fase, passando pela Costa do Marfim com um 2 a 1.

Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF).

Onde assistir ao jogo entre Brasil e Noruega

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 🆚 Noruega

Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Ismail Elfath (USA)

🚩 Assistentes: Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)

🖥️ VAR: Tatiana Guzman (NCA).

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