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AO VIVO: Siga a classificação do GP da Inglaterra, da F1 2026

Sessão define a nona pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 11:31
Atualizado há 1 minutos
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Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026
Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Inglaterra para a corrida sprint e, para fechar o sábado (4), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto fica com a 11ª colocação e é eliminado no Q2

  • Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

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  • Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)

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  • Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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    Tempo real da classificação do GP da Áustria na F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    🏁 FIM DO Q2! Antonelli se mantém na ponta; Bortoleto terminou em 11º lugar.
    ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon

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  • Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

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    • Enquanto isso, Antonelli rouba a liderança de Leclerc
    1. Bortoleto marca tempo rápido, mas não é suficiente para a classificação
    • Leclerc assume a ponta!
    1. Piastri pula do 11º lugar para 7º e coloca Bortoleto na zona de eliminação
    • Faltam cinco minutos para o fim da sessão
    • A Mercedes vai à pista e conquista o segundo lugar, com Russell, e o terceiro, com Antonelli
    1. Bortoleto marca bom tempo, sobe para nono e sai da zona de eliminação
    • Mais uma disputa interna! Leclerc assume o topo, e Hamilton responde na sequência
    • Verstappen vai para a liderança, mas logo é superado pelo companheiro com 1m29a183
    • Dupla na Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar são os primeiros, e únicos, na pista
    • Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos
    • Q2 vai começar às 12h33 (de Brasília)
    • A segunda sessão terá leve atraso!

    🏁 FIM DO Q1! Hadjar foi o mais rápido; Bortoleto é 12º.
    ELIMINADOS: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Perez, Lance Stroll e Fernando Alonso

    1. O primeiro tempo de Bortoleto é o suficiente para livrá-lo da eliminação no Q1
    • Liam Lawson para segundo lugar! Hulkenberg de P4! UAU
    • Cronômetro encerrado!
    1. Colapinto também sai da pista, o que aciona rapidamente nova bandeira amarela
    • O responsável por tirar o monegasco da liderança é Isack Hadjar, com 1m29s276. Impressionante!
    • Enquanto isso, Leclerc se manteve no topo do grid
    • Demorou, mas o brasileiro enfim saiu dos boxes
    1. Bortoleto ainda não foi para a pista e segue sem tempo classificatório
    • Faltam apenas cinco minutos para o fim!
    1. Dupla de Bortoleto, Hulkenberg marca bom tempo e vai para quinto
    • Opa! Arvid Lindblad sobe para 4º lugar
    • Tirando Nico Hulkenberg, todos estão com compostos macios
    • George Russell sai da pista na curva 7 e provoca bandeira amarela
    • Com a chegada dos medalhões, Leclerc é quem lidera a tabela
    • Sergio Perez marcou o primeiro tempo rápido da sessão: 1m32s199
    • A dupla da Cadillac foi a primeira a ir para a pista, liderando o pelotão

    🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

    • Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
    • Relembre como foi o GP da Áustria:

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 88 pontos.

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    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)
    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

    ➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

    Nona etapa do calendário

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Áustria
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

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