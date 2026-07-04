AO VIVO: Siga a classificação do GP da Inglaterra, da F1 2026 Sessão define a nona pole position da temporada de 2026

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Inglaterra para a corrida sprint e, para fechar o sábado (4), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto fica com a 11ª colocação e é eliminado no Q2

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real da classificação do GP da Áustria na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

🏁 FIM DO Q2! Antonelli se mantém na ponta; Bortoleto terminou em 11º lugar.

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon

continua após a publicidade

Enquanto isso, Antonelli rouba a liderança de Leclerc

Bortoleto marca tempo rápido, mas não é suficiente para a classificação

Leclerc assume a ponta!

Piastri pula do 11º lugar para 7º e coloca Bortoleto na zona de eliminação

Faltam cinco minutos para o fim da sessão

A Mercedes vai à pista e conquista o segundo lugar, com Russell, e o terceiro, com Antonelli

Bortoleto marca bom tempo, sobe para nono e sai da zona de eliminação

Mais uma disputa interna! Leclerc assume o topo, e Hamilton responde na sequência

Verstappen vai para a liderança, mas logo é superado pelo companheiro com 1m29a183

Dupla na Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar são os primeiros, e únicos, na pista

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

Q2 vai começar às 12h33 (de Brasília)

A segunda sessão terá leve atraso!

🏁 FIM DO Q1! Hadjar foi o mais rápido; Bortoleto é 12º.

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Perez, Lance Stroll e Fernando Alonso

O primeiro tempo de Bortoleto é o suficiente para livrá-lo da eliminação no Q1

Liam Lawson para segundo lugar! Hulkenberg de P4! UAU

Cronômetro encerrado!

Colapinto também sai da pista, o que aciona rapidamente nova bandeira amarela

O responsável por tirar o monegasco da liderança é Isack Hadjar, com 1m29s276. Impressionante!

Enquanto isso, Leclerc se manteve no topo do grid

Demorou, mas o brasileiro enfim saiu dos boxes

Bortoleto ainda não foi para a pista e segue sem tempo classificatório

Faltam apenas cinco minutos para o fim!

Dupla de Bortoleto, Hulkenberg marca bom tempo e vai para quinto

Opa! Arvid Lindblad sobe para 4º lugar

Tirando Nico Hulkenberg, todos estão com compostos macios

George Russell sai da pista na curva 7 e provoca bandeira amarela

Com a chegada dos medalhões, Leclerc é quem lidera a tabela

Sergio Perez marcou o primeiro tempo rápido da sessão: 1m32s199

A dupla da Cadillac foi a primeira a ir para a pista, liderando o pelotão

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1

Relembre como foi o GP da Áustria:

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 88 pontos.

continua após a publicidade

Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

Nona etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Áustria

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.