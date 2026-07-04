AO VIVO: Siga a classificação do GP da Inglaterra, da F1 2026
Sessão define a nona pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Inglaterra para a corrida sprint e, para fechar o sábado (4), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto fica com a 11ª colocação e é eliminado no Q2
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tempo real da classificação do GP da Áustria na F1
*EM ATUALIZAÇÃO
🏁 FIM DO Q2! Antonelli se mantém na ponta; Bortoleto terminou em 11º lugar.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon
- Enquanto isso, Antonelli rouba a liderança de Leclerc
- Bortoleto marca tempo rápido, mas não é suficiente para a classificação
- Leclerc assume a ponta!
- Piastri pula do 11º lugar para 7º e coloca Bortoleto na zona de eliminação
- Faltam cinco minutos para o fim da sessão
- A Mercedes vai à pista e conquista o segundo lugar, com Russell, e o terceiro, com Antonelli
- Bortoleto marca bom tempo, sobe para nono e sai da zona de eliminação
- Mais uma disputa interna! Leclerc assume o topo, e Hamilton responde na sequência
- Verstappen vai para a liderança, mas logo é superado pelo companheiro com 1m29a183
- Dupla na Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar são os primeiros, e únicos, na pista
- Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos
- Q2 vai começar às 12h33 (de Brasília)
- A segunda sessão terá leve atraso!
🏁 FIM DO Q1! Hadjar foi o mais rápido; Bortoleto é 12º.
ELIMINADOS: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Perez, Lance Stroll e Fernando Alonso
- O primeiro tempo de Bortoleto é o suficiente para livrá-lo da eliminação no Q1
- Liam Lawson para segundo lugar! Hulkenberg de P4! UAU
- Cronômetro encerrado!
- Colapinto também sai da pista, o que aciona rapidamente nova bandeira amarela
- O responsável por tirar o monegasco da liderança é Isack Hadjar, com 1m29s276. Impressionante!
- Enquanto isso, Leclerc se manteve no topo do grid
- Demorou, mas o brasileiro enfim saiu dos boxes
- Bortoleto ainda não foi para a pista e segue sem tempo classificatório
- Faltam apenas cinco minutos para o fim!
- Dupla de Bortoleto, Hulkenberg marca bom tempo e vai para quinto
- Opa! Arvid Lindblad sobe para 4º lugar
- Tirando Nico Hulkenberg, todos estão com compostos macios
- George Russell sai da pista na curva 7 e provoca bandeira amarela
- Com a chegada dos medalhões, Leclerc é quem lidera a tabela
- Sergio Perez marcou o primeiro tempo rápido da sessão: 1m32s199
- A dupla da Cadillac foi a primeira a ir para a pista, liderando o pelotão
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
- Relembre como foi o GP da Áustria:
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 88 pontos.
➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição
Nona etapa do calendário
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
SÁBADO, 13 DE JUNHO
🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Áustria
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto cobra a Audi na F1 2026: 'É um sofrimento'Há 1 hora
Fórmula 1
Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: 'Não vou parar até chegar'Há 2 horas
Fórmula 1
Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026Há 4 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026Há 5 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)Há 7 horas
Fórmula 1
Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'Há 15 horas
Mais LANCE!