Estêvão revela bastidores de eliminação do Palmeiras no Mundial e responde recado de Abel

Estêvão se despediu do Palmeiras justamente em partida contra o Chelsea, clube que passou a defender após a eliminação no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Na ocasião, o Alviverde foi derrotado por 2 a 1 nas quartas de final da competição, em duelo no qual o jovem marcou o único gol da equipe brasileira.

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Horas antes da partida, Estêvão revelou ter desinstalado as redes sociais para manter o foco naquela que seria sua última atuação com a camisa do Palmeiras.

— No último jogo contra o Chelsea, eu tive que desinstalar o Instagram para eu poder ter um pouco de paz. Todo mundo falando sobre o jogo contra o meu futuro clube. Esse Mundial foi muito especial para mim criar casca para chegar bem na Europa. Foi um momento muito especial saber que eu ia vestir pela última vez a camisa do Palmeiras em um campeonato, foi uma motivação a mais. Por tudo que o Palmeiras fez por mim, eu tentei retribuir tudo no Mundial. Não só no Mundial, mas em todos os campeonatos que eu disputei — disse o atacante em entrevista ao Bola da Vez.

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O jovem afirmou nunca ter se preocupado com as críticas externas, ao mesmo tempo em que disse entender quem pensa diferente, algo que o próprio revelou não poder controlar.

— Na vida do jogador, ele vai vacilar, vai jogar bem. Quando você tem rede social, é impossível você não ver. Nunca foi algo que me preocupou (as críticas), cada um tem a sua opinião e, sempre desde o começo, eu tento controlar aquilo que eu posso. Tudo que eu tento controlar são as coisas que eu posso fazer, opinião de torcedor e de outras pessoas eu não posso — completou.

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Estêvão foi vendido ao Chelsea ainda em junho de 2024, mas permaneceu no Palmeiras até completar 18 anos. Ao todo, a operação totalizou 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época) entre valores fixos e variáveis por desempenho esportivo.

Estêvão durante partida entre Palmeiras e Chelsea (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Estêvão responde pergunta de Abel

Questionado por Abel Ferreira sobre qual conselho daria para seu eu do futuro, Estêvão respondeu de forma curta e direta que o principal é se manter focado nos objetivos — seja no clube ou na Seleção — e se manter próximo de sua rede de apoio.

— Manter o foco naquilo que importa e sempre manter as pessoas que você ama ao seu lado — explicou.

Estêvão não foi convocado pela Seleção para a disputa da Copa do Mundo devido a uma grave lesão muscular na coxa. Durante o período de recuperação, recebeu uma ligação de Abel Ferreira, com quem mantém contato contínuo desde sua saída do Palmeiras.

- Ele me mandou mensagem quando eu me machuquei, falando para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Mandei mensagem antes da final da Libertadores (de 2025) - finalizou.

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