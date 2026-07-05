Cristiano Ronaldo manda recado sobre aposentadoria na seleção portuguesa Cristiano Ronaldo tem tratado sobre o seu futuro com frequência nas coletivas

Cristiano Ronaldo voltou a comentar sobre seu futuro na seleção portuguesa, mas evitou alimentar as especulações às vésperas do duelo contra a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva neste domingo (5), o camisa 7 deixou claro que a decisão sobre sua aposentadoria da seleção portuguesa será tomada apenas por ele - sem outras influências.

- Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção. Jogando ou não, sempre terei um papel importante. Vou parar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É perda de tempo ficar fazendo sempre essa pergunta. O mais importante é o jogo de amanhã - disse Cristiano Ronaldo.

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Aos 41 anos, CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo. Apontada como sua última participação na competição, tem deixado o futuro em aberto quanto a participação na seleção portuguesa em outros compromissos.

Às vésperas do jogo contra a Croácia, pelo 16avos da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo viu o assunto entrar em alta após uma fala da sua irmã, que afirmou que este era, de fato, seu último ciclo.

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— Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é sua última Copa do Mundo. Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir, mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém igual. Não estou a falar de aposentadoria da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar — disse Kátia.

Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre briga por título

Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre a briga de Portugal pelo título. A equipe enfrenta a Espanha nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pela busca da vaga nas quartas de final. Ainda durante a coletiva, eforçou a confiança de Portugal na briga pelo título mundial. Segundo Cristiano, a equipe evoluiu ao longo da competição e chega preparada para enfrentar a Espanha.

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- Se não acreditássemos que podemos ganhar a Copa do Mundo, nem estaríamos aqui. Tem sido uma experiência muito bonita. Melhoramos a cada jogo. Sabemos que é uma competição em que é impossível jogar bem todas as partidas, e isso vale para todo mundo. Basta ver quantas seleções fortes já ficaram pelo caminho. Vejo o grupo tranquilo, treinamos bem e nos preparamos da melhor forma. Amanhã enfrentaremos uma equipe muito difícil, mas estamos prontos - completou.



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