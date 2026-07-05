logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cristiano Ronaldo manda recado sobre aposentadoria na seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo tem tratado sobre o seu futuro com frequência nas coletivas

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/07/2026 15:58
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
CR7 falou sobre seu futuro pela seleção portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)

Cristiano Ronaldo voltou a comentar sobre seu futuro na seleção portuguesa, mas evitou alimentar as especulações às vésperas do duelo contra a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva neste domingo (5), o camisa 7 deixou claro que a decisão sobre sua aposentadoria da seleção portuguesa será tomada apenas por ele - sem outras influências.

  • Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha

    Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • diogo costa goleiro da seleção portuguesa

    Diogo Costa cresce na Copa e se firma como um dos pilares de Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • - Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção. Jogando ou não, sempre terei um papel importante. Vou parar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É perda de tempo ficar fazendo sempre essa pergunta. O mais importante é o jogo de amanhã - disse Cristiano Ronaldo.

    continua após a publicidade

    Aos 41 anos, CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo. Apontada como sua última participação na competição, tem deixado o futuro em aberto quanto a participação na seleção portuguesa em outros compromissos.

    Às vésperas do jogo contra a Croácia, pelo 16avos da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo viu o assunto entrar em alta após uma fala da sua irmã, que afirmou que este era, de fato, seu último ciclo.

    continua após a publicidade

    — Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é sua última Copa do Mundo. Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir, mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém igual. Não estou a falar de aposentadoria da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar — disse Kátia.

  • Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo

    Qual geração domina? Enquete do L! mostra quantas Copas do Brasil os leitores já viram

    Seleção Brasileira
    Há 5 minutos
  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: 'É simples'

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesão

    Seleção Brasileira
    Há 5 minutos
    • Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre briga por título

    Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre a briga de Portugal pelo título. A equipe enfrenta a Espanha nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pela busca da vaga nas quartas de final. Ainda durante a coletiva, eforçou a confiança de Portugal na briga pelo título mundial. Segundo Cristiano, a equipe evoluiu ao longo da competição e chega preparada para enfrentar a Espanha.

    continua após a publicidade

    - Se não acreditássemos que podemos ganhar a Copa do Mundo, nem estaríamos aqui. Tem sido uma experiência muito bonita. Melhoramos a cada jogo. Sabemos que é uma competição em que é impossível jogar bem todas as partidas, e isso vale para todo mundo. Basta ver quantas seleções fortes já ficaram pelo caminho. Vejo o grupo tranquilo, treinamos bem e nos preparamos da melhor forma. Amanhã enfrentaremos uma equipe muito difícil, mas estamos prontos - completou.


    📲 De olho no Lance! e na     Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa

    Há 1 minuto
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Carlo Ancelotti explica escolha por Martinelli em Brasil x Noruega: 'Merece'

    Há 2 minutos
    Javier Aguirre grita à beira do campo no jogo entre México e Equador pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico do México quer 'sorte' contra Inglaterra na Copa

    Há 45 minutos
    Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Decisão polêmica da FIFA com anfitrião gera revolta: 'Escândalo'

    Há 52 minutos
    Brasil x Noruega - Copa do Mundo - Lance!TV

    Seleção Brasileira

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Noruega com o Lance!TV

    Há 59 minutos
    Lautaro Martínez e Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Ídolo da Argentina, Batistuta elogia Lautaro e Julián Álvarez apesar da má fase

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Colunistas do Lance! analisam Noruega e apontam caminhos para classificação do Brasil

    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo

    Prorrogação ou pênaltis? O que acontece se o Brasil empatar contra a Noruega

    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Pontos de Bortoleto na F1 surgem como 'sinal' para Brasil na Copa do Mundo

    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

    Atacante Balogun tem suspensão anulada e reforça EUA contra Bélgica na Copa

    Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão

    Se perder para a Noruega, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo?

    Neymar comemora o gol marcado na vitória sobre os Estados Unidos em sua estreia pela Seleção Brasileira

    Neymar reencontra estádio da estreia pelo Brasil em duelo decisivo da Copa

    Montagem com as fotos de Antonio Nusa e Neymar comemorando gols

    Destaque da Noruega tem Neymar como ídolo e enfrenta o Brasil na Copa

    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti.

    Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Alerta para Marrocos: cinco pendurados contra a França na Copa