Gabriel Bortoleto cobra a Audi na F1 2026: 'É um sofrimento' Brasileiro perdeu cinco posições na largada da sprint no GP da Inglaterra

A permanência da Audi no pelotão intermediário mostra uma clara evolução na Fórmula 1, principalmente em comparação com os tempos de Sauber. Ainda assim, a equipe ainda apresenta pontos a serem corrigidos. Dono dos primeiros pontos do time na categoria, Gabriel Bortoleto segue incomodado com problemas que continuam comprometendo o desempenho do carro.

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Em entrevista ao "SporTV", o brasileiro analisou a falta de regularidade da equipe, principalmente no quesito largadas. Durante a sprint deste sábado (4), por exemplo, ele e Nico Hulkenberg perderam posições logo no início da prova por conta do péssimo início de prova da Audi.

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— No final de semana passado, a gente conseguiu fazer uma largada decente; neste final de semana, até agora, todas que a gente tentou não funcionaram. A gente precisa melhorar a constância. Uma vez sai uma largada boa, outra vez sai uma largada horrível. Hoje foi uma das horríveis, para mim e para o Nico. Acho que os dois perderam cinco posições na largada — analisou o brasileiro.

Apesar da dificuldade no apagar das luzes, Bortoleto confia no ritmo apresentado pela Audi durante as corridas. A recuperação na sprint, segundo ele, reforça a confiança na busca por novos pontos em Silverstone. Ainda assim, o cenário positivo depende de uma melhor execução na largada da prova principal.

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— O ritmo é bom. A gente vai passando todo mundo, passou as duas Haas, chegou nas Alpines. A longo prazo, a gente teria conseguido passar as Alpines também. Mas não é com eles que a gente quer estar brigando, né? A gente tem que ser honesto, tem um carro que, teoricamente, tem que estar lutando com as Racing Bulls. Mas a gente precisa largar primeiro para conseguir lutar, porque se a gente toda vez cai lá para trás e tem que passar todo mundo, é um sofrimento — completou.

Desempenho do brasileiro

Gabriel Bortoleto teve uma corrida sprint de recuperação no GP da Inglaterra neste sábado (4). O brasileiro largou na 12ª posição, perdeu cinco colocações na largada e caiu para 17º. Ainda na primeira volta, conseguiu reagir para ganhar uma posição e fechar o giro inicial em 16º.

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Ao longo da prova, o piloto da Audi manteve o ritmo de recuperação. Primeiro, ultrapassou Esteban Ocon para assumir o 15º lugar e, posteriormente, superou Oliver Bearman para subir à 14ª colocação. Apesar da evolução, permaneceu preso atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, nas voltas finais.

Sem encontrar espaço para avançar mais no pelotão, Bortoleto cruzou a linha de chegada em 14º. Assim, o brasileiro encerrou a sprint em Silverstone sem pontuar, mas recuperando parte do terreno perdido no início da corrida, o que reforça a avaliação positiva do piloto sobre o ritmo do carro.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

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