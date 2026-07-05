Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid George Russell e Lewis Hamilton fecharam pódio da nona etapa da F1 2026

A espera finalmente acabou! Charles Leclerc conquista primeira vitória na temporada, neste domingo (5), no Grande Prêmio da Inglaterra. O pódio, válido pela nona etapa de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 8ª colocação e somou mais quatro pontos.

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Desempenho de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.

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Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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A corrida

Charles Leclerc brilhou na largada e logo assumiu a liderança, que seria confirmada após 52 voltas. O monegasco aproveitou a péssima saída de Andrea Kimi Antonelli, que foi superado também por Lewis Hamilton nas primeiras curvas. O britânico da Ferrari, entretanto, recebeu uma punição de cinco segundos por movimento irregular na largada, o que comprometeu suas chances de disputar a vitória.

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A disputa pelas primeiras posições permaneceu intensa ao longo da corrida. Antonelli recuperou a vice-liderança ao ultrapassar Hamilton, enquanto Max Verstappen ganhou posições e entrou na briga pelo pódio ao superar George Russell. O britânico da Mercedes e Hamilton protagonizaram diversas trocas de posição na segunda metade da prova, em uma das batalhas mais movimentadas do GP.

As estratégias ganharam importância na reta final. Hamilton cumpriu a punição durante seu pit stop, enquanto Leclerc administrava a liderança com tranquilidade, chegando a abrir mais de 20 segundos de vantagem sobre os adversários. A situação mudou apenas nas voltas finais, quando Verstappen escapou para a brita e provocou a entrada do safety car.

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Com a neutralização, Hamilton realizou uma nova parada e acabou perdendo a segunda colocação para Russell. O safety car permaneceu na pista até a bandeirada, impedindo uma relargada em velocidade. Assim, Leclerc confirmou a vitória em Silverstone, seguido por Russell e Hamilton, que completaram o pódio.

Resultado final do GP da Inglaterra

Posição Piloto Equipe Tempo/Gap 1 Charles Leclerc Ferrari Líder 2 George Russell Mercedes +0.427 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.772 4 Lando Norris McLaren +1.149 5 Isack Hadjar Red Bull +1.598 6 Liam Lawson Racing Bulls +2.023 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.214 8 Gabriel Bortoleto Audi +2.413 9 Franco Colapinto Alpine +3.229 10 Pierre Gasly Alpine +3.445 11 Oscar Piastri McLaren +4.014 12 Carlos Sainz Williams +4.391 13 Oliver Bearman Haas +5.245 14 Esteban Ocon Haas +5.512 15 Sergio Pérez Cadillac +7.403 16 Kimi Antonelli Mercedes +8.005 17 Valtteri Bottas Cadillac +8.162 18 Fernando Alonso Aston Martin +1 volta 19 Lance Stroll Aston Martin +1 volta 20 Max Verstappen Red Bull Abandonou 21 Alexander Albon Williams Abandonou 22 Nico Hülkenberg Audi Abandonou

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