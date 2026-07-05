Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid
George Russell e Lewis Hamilton fecharam pódio da nona etapa da F1 2026
A espera finalmente acabou! Charles Leclerc conquista primeira vitória na temporada, neste domingo (5), no Grande Prêmio da Inglaterra. O pódio, válido pela nona etapa de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 8ª colocação e somou mais quatro pontos.
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Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.
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Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.
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A corrida
Charles Leclerc brilhou na largada e logo assumiu a liderança, que seria confirmada após 52 voltas. O monegasco aproveitou a péssima saída de Andrea Kimi Antonelli, que foi superado também por Lewis Hamilton nas primeiras curvas. O britânico da Ferrari, entretanto, recebeu uma punição de cinco segundos por movimento irregular na largada, o que comprometeu suas chances de disputar a vitória.
A disputa pelas primeiras posições permaneceu intensa ao longo da corrida. Antonelli recuperou a vice-liderança ao ultrapassar Hamilton, enquanto Max Verstappen ganhou posições e entrou na briga pelo pódio ao superar George Russell. O britânico da Mercedes e Hamilton protagonizaram diversas trocas de posição na segunda metade da prova, em uma das batalhas mais movimentadas do GP.
As estratégias ganharam importância na reta final. Hamilton cumpriu a punição durante seu pit stop, enquanto Leclerc administrava a liderança com tranquilidade, chegando a abrir mais de 20 segundos de vantagem sobre os adversários. A situação mudou apenas nas voltas finais, quando Verstappen escapou para a brita e provocou a entrada do safety car.
Com a neutralização, Hamilton realizou uma nova parada e acabou perdendo a segunda colocação para Russell. O safety car permaneceu na pista até a bandeirada, impedindo uma relargada em velocidade. Assim, Leclerc confirmou a vitória em Silverstone, seguido por Russell e Hamilton, que completaram o pódio.
Resultado final do GP da Inglaterra
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/Gap
1
Charles Leclerc
Ferrari
Líder
2
George Russell
Mercedes
+0.427
3
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.772
4
Lando Norris
McLaren
+1.149
5
Isack Hadjar
Red Bull
+1.598
6
Liam Lawson
Racing Bulls
+2.023
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+2.214
8
Gabriel Bortoleto
Audi
+2.413
9
Franco Colapinto
Alpine
+3.229
10
Pierre Gasly
Alpine
+3.445
11
Oscar Piastri
McLaren
+4.014
12
Carlos Sainz
Williams
+4.391
13
Oliver Bearman
Haas
+5.245
14
Esteban Ocon
Haas
+5.512
15
Sergio Pérez
Cadillac
+7.403
16
Kimi Antonelli
Mercedes
+8.005
17
Valtteri Bottas
Cadillac
+8.162
18
Fernando Alonso
Aston Martin
+1 volta
19
Lance Stroll
Aston Martin
+1 volta
20
Max Verstappen
Red Bull
Abandonou
21
Alexander Albon
Williams
Abandonou
22
Nico Hülkenberg
Audi
Abandonou
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