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Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid

George Russell e Lewis Hamilton fecharam pódio da nona etapa da F1 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 12:54
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Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

A espera finalmente acabou! Charles Leclerc conquista primeira vitória na temporada, neste domingo (5), no Grande Prêmio da Inglaterra. O pódio, válido pela nona etapa de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 8ª colocação e somou mais quatro pontos.

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    Desempenho de Gabriel Bortoleto

    Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.

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    • Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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    A corrida

    Charles Leclerc brilhou na largada e logo assumiu a liderança, que seria confirmada após 52 voltas. O monegasco aproveitou a péssima saída de Andrea Kimi Antonelli, que foi superado também por Lewis Hamilton nas primeiras curvas. O britânico da Ferrari, entretanto, recebeu uma punição de cinco segundos por movimento irregular na largada, o que comprometeu suas chances de disputar a vitória.

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    A disputa pelas primeiras posições permaneceu intensa ao longo da corrida. Antonelli recuperou a vice-liderança ao ultrapassar Hamilton, enquanto Max Verstappen ganhou posições e entrou na briga pelo pódio ao superar George Russell. O britânico da Mercedes e Hamilton protagonizaram diversas trocas de posição na segunda metade da prova, em uma das batalhas mais movimentadas do GP.

    As estratégias ganharam importância na reta final. Hamilton cumpriu a punição durante seu pit stop, enquanto Leclerc administrava a liderança com tranquilidade, chegando a abrir mais de 20 segundos de vantagem sobre os adversários. A situação mudou apenas nas voltas finais, quando Verstappen escapou para a brita e provocou a entrada do safety car.

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    Com a neutralização, Hamilton realizou uma nova parada e acabou perdendo a segunda colocação para Russell. O safety car permaneceu na pista até a bandeirada, impedindo uma relargada em velocidade. Assim, Leclerc confirmou a vitória em Silverstone, seguido por Russell e Hamilton, que completaram o pódio.

    Resultado final do GP da Inglaterra

    PosiçãoPilotoEquipeTempo/Gap

    1

    Charles Leclerc

    Ferrari

    Líder

    2

    George Russell

    Mercedes

    +0.427

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +0.772

    4

    Lando Norris

    McLaren

    +1.149

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +1.598

    6

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +2.023

    7

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +2.214

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +2.413

    9

    Franco Colapinto

    Alpine

    +3.229

    10

    Pierre Gasly

    Alpine

    +3.445

    11

    Oscar Piastri

    McLaren

    +4.014

    12

    Carlos Sainz

    Williams

    +4.391

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    +5.245

    14

    Esteban Ocon

    Haas

    +5.512

    15

    Sergio Pérez

    Cadillac

    +7.403

    16

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +8.005

    17

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +8.162

    18

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +1 volta

    19

    Lance Stroll

    Aston Martin

    +1 volta

    20

    Max Verstappen

    Red Bull

    Abandonou

    21

    Alexander Albon

    Williams

    Abandonou

    22

    Nico Hülkenberg

    Audi

    Abandonou

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