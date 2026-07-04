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Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

Lewis Hamilton lidera o pelotão, enquanto Gabriel Bortoleto sai em 12º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 07:30
Atualizado há 1 minutos
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Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026
Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Inglaterra para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (4), formaram o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    Acompanhe como foi a corrida sprint

    • Resultado completo:
    PosiçãoPilotoEquipeResultado

    1

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    26:12.129

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +2.745

    3

    Lando Norris

    McLaren

    +9.783

    4

    George Russell

    Mercedes

    +10.639

    5

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +12.620

    6

    Max Verstappen

    Red Bull Racing

    +16.550

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    +17.551

    8

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +30.233

    9

    Isack Hadjar

    Red Bull Racing

    +30.953

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +35.110

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    +40.273

    12

    Franco Colapinto

    Alpine

    +41.026

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    +41.680

    14

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +42.499

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    +45.784

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    +49.810

    17

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    +50.379

    18

    Alexander Albon

    Williams

    +50.757

    19

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +1:15.117

    20

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +1:31.872

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    +1 volta

    22

    Sergio Pérez

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    12/17 - Antonelli abre 1,2 segundo para Hamilton

    10/17 - Deu ruim pro Max... Leclerc passa o holandês na pista e vai para quinto

    9/17 - Russell supera Verstappen, que supera Russell, que volta a superar Verstappen! Que isso!

    8/17 - Na reta, Antonelli deixou Hamilton para trás com tranquilidade

    7/17 - Bortoleto ultrapassa Ocon e sobe para 15º

    • Veja o momento da largada:

    7/17 - Diferença chegou a cair para 0,2 segundo

    6/17 - Apenas 0,4 segundo separa Hamilton (1º) de Antonelli (2º)

    4/17 - Boa disputa entre Piastri e Leclerc, que leva a melhor e sobe para sexto

    3/17 - Norris e Verstappen disputam pela terceira posição, após ambos superarem Russell

    2/17 - Piastri sofre para ficar na frente e volta a perder os dois lugares que ganhou na largada

    1/17 - Bortoleto perde 4 posições na largada

    1/17 - Que largada impressionante da McLaren! Dupla ganha importantes posições!

    1/17 - Hamilton mantém a liderança, segundo Antonelli desde a primeira curva

    COMEÇA A CORRIDA SPRINT!

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    • Faltam apenas 30 minutos para o início da quarta corrida sprint da F1 2026

    Pré-corrida: Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida Sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.

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    Nona etapa do calendário

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

    SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação Sprint - 12h30 (de Brasília)

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Largando do quarto lugar da sprint, Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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