Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026
Lewis Hamilton lidera o pelotão, enquanto Gabriel Bortoleto sai em 12º lugar
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Inglaterra para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (4), formaram o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Acompanhe como foi a corrida sprint
- Resultado completo:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
26:12.129
2
Lewis Hamilton
Ferrari
+2.745
3
Lando Norris
McLaren
+9.783
4
George Russell
Mercedes
+10.639
5
Charles Leclerc
Ferrari
+12.620
6
Max Verstappen
Red Bull Racing
+16.550
7
Oscar Piastri
McLaren
+17.551
8
Liam Lawson
Racing Bulls
+30.233
9
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+30.953
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+35.110
11
Pierre Gasly
Alpine
+40.273
12
Franco Colapinto
Alpine
+41.026
13
Nico Hülkenberg
Audi
+41.680
14
Gabriel Bortoleto
Audi
+42.499
15
Oliver Bearman
Haas
+45.784
16
Esteban Ocon
Haas
+49.810
17
Carlos Sainz Jr.
Williams
+50.379
18
Alexander Albon
Williams
+50.757
19
Valtteri Bottas
Cadillac
+1:15.117
20
Fernando Alonso
Aston Martin
+1:31.872
21
Lance Stroll
Aston Martin
+1 volta
22
Sergio Pérez
Cadillac
+1 volta
17/17 - Sem sustos, Kimi Antonelli vence a corrida sprint do GP da Inglaterra 🏁
17/17 - Jovem italiano da Mercedes abre última volta
16/17 - Antonelli tem mais de 2 segundos de vantagem para Hamilton! Ta tranquilo!
15/17 - Últimas duas voltas!
14/17 - Brasileiro segue preso atrás do companheiro Nico Hulkenberg
12/17 - Bortoleto ocupa a 14ª posição após ultrapassar Bearman
12/17 - Antonelli abre 1,2 segundo para Hamilton
10/17 - Deu ruim pro Max... Leclerc passa o holandês na pista e vai para quinto
9/17 - Russell supera Verstappen, que supera Russell, que volta a superar Verstappen! Que isso!
8/17 - Na reta, Antonelli deixou Hamilton para trás com tranquilidade
7/17 - Bortoleto ultrapassa Ocon e sobe para 15º
- Veja o momento da largada:
7/17 - Diferença chegou a cair para 0,2 segundo
6/17 - Apenas 0,4 segundo separa Hamilton (1º) de Antonelli (2º)
4/17 - Boa disputa entre Piastri e Leclerc, que leva a melhor e sobe para sexto
3/17 - Norris e Verstappen disputam pela terceira posição, após ambos superarem Russell
2/17 - Piastri sofre para ficar na frente e volta a perder os dois lugares que ganhou na largada
1/17 - Bortoleto perde 4 posições na largada
1/17 - Que largada impressionante da McLaren! Dupla ganha importantes posições!
1/17 - Hamilton mantém a liderança, segundo Antonelli desde a primeira curva
COMEÇA A CORRIDA SPRINT!
- Mudanças no grid
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Faltam apenas 30 minutos para o início da quarta corrida sprint da F1 2026
Pré-corrida: Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida Sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.
Nona etapa do calendário
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 12h30 (de Brasília)
SÁBADO, 13 DE JUNHO
🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
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