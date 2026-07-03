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Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'

Tetracampeão mundial acredita que a ação prejudica a imagem dos pilotos

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:53
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Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné
Max Verstappen atende à imprensa durante o GP da Grã-Bretanha de F1 2026 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

O desfile de apresentação dos pilotos da Fórmula 1 ganhará um toque especial para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2026: os carros que passarão pelo Circuito de Silverstone antes da prova deste domingo (5) serão feitos com peças de encaixe. No entanto, a iniciativa não agradou a todos os competidores da categoria.

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    Max Verstappen se manifestou contrário à ação temática, que trará para a pista de East Midlands, na Inglaterra, karts feitos de Lego. O piloto da Red Bull Racing teme que ele e seus rivais pareçam "crianças ou palhaços" pilotando veículos de brinquedo e ainda admitiu a preferência pela versão tradicional, em que todos os pilotos circulam juntos em cima de um caminhão.

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    — Prefiro brincar com Lego em casa, com as crianças. Não num kart aqui, para ser sincero. Prefiro ficar de pé num caminhão, simplesmente com todos juntos. Acho que isso é mais divertido e também acho que parece mais profissional. No fim de contas, somos pilotos de F1, acho que não devemos parecer crianças ou palhaços. Não acho que seja disso que a F1 precisa, mas é o que é. Eu simplesmente dou a minha volta e aceno aos fãs porque eles merecem isso, nos ver. Mas, claro, da minha parte, teria gostado disso um pouco diferente — declarou Verstappen, em entrevista ao canal Viaplay.

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    O desfile de karts de Lego foi realizado pela primeira vez no GP de Miami do ano passado. Na ocasião, cada dupla recebeu um carro personalizado com as cores de uma das 10 equipes do grid. A diversão tomou conta dos corredores, repercutindo entre os fãs e fazendo sucesso nas redes sociais.

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    Este ano a produção dos 22 carros levou cerca de 6.400 horas e utilizou mais de 28 mil peças. Embora os veículos estejam limitados a uma velocidade de 25 km/h, os pilotos colidiram repetidamente uns com os outros em 2025, o que resultou na dispersão de peças pelo autódromo.

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    Kart da Red Bull, de Lego, para o GP da Grã-Bretanha na F1 2026
    Kart da Red Bull, de Lego, para o GP da Grã-Bretanha na F1 2026 (Foto: Divulgação)

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    Rumores sobre uma possível mudança de ares de Max Verstappen em 2027 voltaram a mexer com os bastidores da Fórmula 1No último final de semana, enquanto o piloto da Red Bull Racing competia no Grande Prêmio da Áustria, a McLaren teria sido procurada por seus empresários, conforme divulgado pela emissora britânica Sky Sports.

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    A informação dá conta de que o contato inicial veio por parte da equipe do holandês, e não o contrário. Anteriormente, o próprio piloto já havia dado sinais de que teria interesse em deixar a Red Bullcomo quando afirmou que só trabalharia ao lado do engenheiro Gianpiero Lambiase, que trocará a escuderia austríaca pela McLaren na próxima temporada.

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