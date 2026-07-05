Cristiano Ronaldo provoca jornalista brasileiro em coletiva Momento viralizou nas redes sociais

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento que logo viralizou nas redes sociais durante a entrevista coletiva antes do duelo entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão português trocou farpas com o jornalista brasileiro Marcelo Bechler, correspondente da TNT Sports.

Enquanto respondia às perguntas, Cristiano interrompeu a coletiva e apontou para Bechler, desafiando o repórter a fazer uma pergunta.

Cristiano Ronaldo em coletiva (Foto: Paul ELLIS / AFP)

- Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim - disse CR7.

Bechler, então, questionou o atacante sobre qual tem sido o maior desafio de disputar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Cristiano respondeu em tom irônico e voltou a provocar o jornalista brasileiro.

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- Falar com vocês, que não gostam de mim, principalmente. E tu é um deles, que eu sei. Basta te ver uma vez e não te vejo mais. Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência, para chegar nesse nível tem que abdicar de algumas coisas - disse Cristiano Ronaldo, ainda em tom de ironia.

Aos 41 anos, CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo. Apontada como sua última participação na competição, tem deixado o futuro em aberto quanto a participação na seleção portuguesa em outros compromissos.

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Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre briga por título

Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre a briga de Portugal pelo título. A equipe enfrenta a Espanha nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília). Ainda durante a coletiva, reforçou a confiança de Portugal na briga pelo título mundial. Segundo Cristiano, a equipe evoluiu ao longo da competição e chega preparada para enfrentar a Espanha.

- Se não acreditássemos que podemos ganhar a Copa do Mundo, nem estaríamos aqui. Tem sido uma experiência muito bonita. Melhoramos a cada jogo. Sabemos que é uma competição em que é impossível jogar bem todas as partidas, e isso vale para todo mundo. Basta ver quantas seleções fortes já ficaram pelo caminho. Vejo o grupo tranquilo, treinamos bem e nos preparamos da melhor forma. Amanhã enfrentaremos uma equipe muito difícil, mas estamos prontos - completou.

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A partida será disputada no AT&T Stadium, em Arlington, na região metropolitana de Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar no duelo garantirá vaga nas quartas de final do torneio e seguirá na luta pelo título da Copa do Mundo.

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