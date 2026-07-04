Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)
Programação do GP da Inglaterra continua neste sábado (4)
A Fórmula 1 retorna neste sábado (4) às atividades do GP da Inglaterra 2026, no circuito de Silverstone. A programação começa às 8h (de Brasília), com a realização da corrida sprint. Mais tarde, às 12h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (5).
➡️ Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra
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Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (4/07):
SÁBADO, 13 DE JUNHO
🏎️ Sprint - 08h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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Confira o grid de largada da corrida sprint do GP da Inglaterra
Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.
Classificação completa:
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo / Diferença
1
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.376
2
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.011
3
Max Verstappen
Red Bull
+0.321
4
Charles Leclerc
Ferrari
+0.327
5
George Russell
Mercedes
+0.357
6
Lando Norris
McLaren
+0.364
7
Oscar Piastri
McLaren
+0.396
8
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.459
9
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.551
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0.991
11
Pierre Gasly
Alpine
1:29.482
12
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:29.679
13
Nico Hülkenberg
Sauber
1:29.707
14
Franco Colapinto
Alpine
1:29.983
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.197
16
Alexander Albon
Williams
1:30.650
17
Oliver Bearman
Haas
1:31.083
18
Esteban Ocon
Haas
1:31.714
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.776
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:32.020
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:32.910
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.988
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