Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4) Programação do GP da Inglaterra continua neste sábado (4)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (4) às atividades do GP da Inglaterra 2026, no circuito de Silverstone. A programação começa às 8h (de Brasília), com a realização da corrida sprint. Mais tarde, às 12h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (5).

➡️ Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

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Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (4/07):

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Sprint - 08h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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*Horários de Brasília

Lewis Hamilton no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

🏎️ Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra

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Confira o grid de largada da corrida sprint do GP da Inglaterra

Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.

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Classificação completa: