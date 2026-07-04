logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)

Programação do GP da Inglaterra continua neste sábado (4)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 05:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra
Max Verstappen no GP da Inglaterra (Foto: Andrej IIsakovic/ AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (4) às atividades do GP da Inglaterra 2026, no circuito de Silverstone. A programação começa às 8h (de Brasília), com a realização da corrida sprint. Mais tarde, às 12h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (5).

  • Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: ‘Ponto por ponto’

    Fórmula 1
    Há 1 dia
  • Kart do Lewis Hamilton, de Lego, para o GP da Inglaterra na F1 2026

    Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

    Fórmula 1
    Há 1 dia
  • Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)

    Cinco pilotos da F1 correm ’em casa’ no GP da Inglaterra

    Fórmula 1
    Há 1 dia

    • ➡️ Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (4/07):

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Sprint - 08h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação - 12h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

    continua após a publicidade
  • Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo

    Portugal x Espanha: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo

    Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo

    Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • *Horários de Brasília

    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra
    Lewis Hamilton no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

    🏎️ Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Confira o grid de largada da corrida sprint do GP da Inglaterra

    Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.

    continua após a publicidade

    Classificação completa:

    Pos.PilotoEquipeTempo / Diferença

    1

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.376

    2

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +0.011

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    +0.321

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +0.327

    5

    George Russell

    Mercedes

    +0.357

    6

    Lando Norris

    McLaren

    +0.364

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    +0.396

    8

    Isack Hadjar

    Racing Bulls

    +0.459

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +0.551

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +0.991

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:29.482

    12

    Gabriel Bortoleto

    Sauber

    1:29.679

    13

    Nico Hülkenberg

    Sauber

    1:29.707

    14

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:29.983

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.197

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:30.650

    17

    Oliver Bearman

    Haas

    1:31.083

    18

    Esteban Ocon

    Haas

    1:31.714

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.776

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:32.020

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:32.910

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.988

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Fórmula 1

    Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'

    Há 8 horas
    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Fórmula 1

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    Há 15 horas
    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Fórmula 1

    Volta a volta da pole de Hamilton na Sprint do GP da Inglaterra

    Há 16 horas
    O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra

    Fórmula 1

    Norris corta Bortoleto antes do GP da Inglaterra: 'Não me importo com o que você diz'

    Há 17 horas
    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Fórmula 1

    Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027

    Há 19 horas
    Lewis Hamilton no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Fórmula 1

    Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra

    Há 20 horas
    Mais LANCE!
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)

    Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: 'Ponto por ponto'

    Kart do Lewis Hamilton, de Lego, para o GP da Inglaterra na F1 2026

    Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

    Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)

    Cinco pilotos da F1 correm 'em casa' no GP da Inglaterra

    Novo carro da McLaren para o GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Divulgação/McLaren)

    McLaren deixa de ser 'papaya' na F1 para GP da Inglaterra

    Max Verstappen, com o macacão da Red Bull Racing, olha com um semblante sério no autódromo do GP de Miami da Fórmula 1

    F1: agentes de Verstappen sondam McLaren para 2027, diz emissora britânica

    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Semana de corrida! GP da Inglaterra chega com novo formato na F1 2026

    Ayrton Senna no GP do Brasil em 1991

    Brasil 0 x 3 Japão: o país do tri de Ayrton Senna na Fórmula 1

    O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

    Chefe da Audi analisa Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Deu para ver'

    Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Gabriel Bortoleto bate na trave pela terceira vez consecutiva na F1 2026

    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

    Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre'

    O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

    Em boa atuação de Bortoleto, torcida detona Audi na F1: 'Essa carroça'

    Charles Leclerc posa ao lado de bandeira da Ferrari no GP da Áustria pela F1 2026

    Ferrari aposta em estratégia ruim na Áustria e sofre na F1