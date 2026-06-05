Declaração de Estêvão às vésperas da Copa repercute: 'Muito melhor'
Atacante do Chelsea ficou fora da convocação de Ancelotti por lesão na coxa
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Às vésperas da Copa do Mundo, Estêvão deu uma declaração que mexeu com o coração de muitos torcedores nas redes sociais. O jovem atacante do Chelsea ficou fora do Mundial por uma lesão séria na coxa.
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Na Igreja Visão do Evangelho, Estêvão declarou que sua recuperação caminhou consideravelmente mais rápido do que o esperado, e que já quer entrar em campo.
— Tive uma lesão em que rompi 80% do bíceps da coxa, e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse; inclusive, o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Duas semanas atrás, fiz a segunda ressonância, e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: "Não, doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já' (risos). E ele falou: 'É, dá para perceber mesmo" — afirmou Estêvão.
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— Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está — completou o jovem.
Nas redes sociais, torcedores reagiram à fala de Estêvão. O jovem era um dos pilares do time de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:
Comentários sobre a declaração do jovem
Esse jovem tem uma ligação com Deus incrível.— Henr (@sports_henri) June 4, 2026
Torço muito que na próxima copa do mundo ele esteja lá fazendo aquilo quê todos gostam é jogar bola!!
Ele é um vencedor
Foi Deus, lorde, aleluia, irmãos, chama pra copa que dá.— Salem (@rodrigosalem) June 4, 2026
PS - Com Estevão, o Brasil seria BEM mais forte. https://t.co/gwmRwJy0gP
ESTEVAO REVELA SURPRESA DE MÉDICO APÓS NOVO EXAME NA COXA: "DISSE QUE NÃO VIA MAIS LESÃO "— Pelajo '' El Corinthiano '' 👉🏻🤪👈🏻 (@plelcorinthiano) June 5, 2026
MANO MINHA OPINIÃO SEM CLUBISMO E DEIXANDO DE LADO QUE FOI DA PORCADA O ESTEVÃO SERIA MUITO MELHOR QUE VINI JR E RAPHINHA NA SELEÇÃO. pic.twitter.com/uuYKV4MYtq
Lesão de Estêvão
O jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras se lesionou em 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, após pisar em falso durante uma arrancada. A expectativa é de que ele esteja apto a atuar no retorno do calendário europeu, após a pausa para o Mundial.
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Para tentar estar à disposição da Seleção, Estêvão optou por um tratamento conservador, descartando a necessidade de cirurgia na região. No entanto, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, optou por não convocar o atacante.
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