Declaração de Estêvão às vésperas da Copa repercute: 'Muito melhor'

Às vésperas da Copa do Mundo, Estêvão deu uma declaração que mexeu com o coração de muitos torcedores nas redes sociais. O jovem atacante do Chelsea ficou fora do Mundial por uma lesão séria na coxa.

continua após a publicidade

Na Igreja Visão do Evangelho, Estêvão declarou que sua recuperação caminhou consideravelmente mais rápido do que o esperado, e que já quer entrar em campo.

— Tive uma lesão em que rompi 80% do bíceps da coxa, e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse; inclusive, o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Duas semanas atrás, fiz a segunda ressonância, e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: "Não, doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já' (risos). E ele falou: 'É, dá para perceber mesmo" — afirmou Estêvão.

continua após a publicidade

➡️Marçal revela briga feia com jogador do Botafogo: 'Olho roxo'

— Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está — completou o jovem.

Nas redes sociais, torcedores reagiram à fala de Estêvão. O jovem era um dos pilares do time de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:

Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Comentários sobre a declaração do jovem

Esse jovem tem uma ligação com Deus incrível.



Torço muito que na próxima copa do mundo ele esteja lá fazendo aquilo quê todos gostam é jogar bola!!



Ele é um vencedor — Henr (@sports_henri) June 4, 2026

Foi Deus, lorde, aleluia, irmãos, chama pra copa que dá.



PS - Com Estevão, o Brasil seria BEM mais forte. https://t.co/gwmRwJy0gP — Salem (@rodrigosalem) June 4, 2026

ESTEVAO REVELA SURPRESA DE MÉDICO APÓS NOVO EXAME NA COXA: "DISSE QUE NÃO VIA MAIS LESÃO "



MANO MINHA OPINIÃO SEM CLUBISMO E DEIXANDO DE LADO QUE FOI DA PORCADA O ESTEVÃO SERIA MUITO MELHOR QUE VINI JR E RAPHINHA NA SELEÇÃO. pic.twitter.com/uuYKV4MYtq — Pelajo '' El Corinthiano '' 👉🏻🤪👈🏻 (@plelcorinthiano) June 5, 2026

Lesão de Estêvão

O jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras se lesionou em 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, após pisar em falso durante uma arrancada. A expectativa é de que ele esteja apto a atuar no retorno do calendário europeu, após a pausa para o Mundial.

continua após a publicidade

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para tentar estar à disposição da Seleção, Estêvão optou por um tratamento conservador, descartando a necessidade de cirurgia na região. No entanto, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, optou por não convocar o atacante.