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Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026

Brasileiro terminou em 8º lugar e somou novos pontos na temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 13:16
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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Demorou, mas os pontos voltaram a aparecer para Gabriel Bortoleto. Após bater na trave em algumas etapas, o brasileiro teve uma atuação consistente no GP da Inglaterra e foi recompensado neste domingo (5) com mais um resultado na zona de pontuação. Depois de largar em 11º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em nono e ganhou posições importantes no Mundial de Pilotos.

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    Os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foram conquistados logo na estreia, no GP da Austrália, marcando também os primeiros pontos da história da Audi na categoria. Com o resultado em Silverstone, o brasileiro soma agora seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ainda não pontuou na temporada.

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    PosiçãoPilotoEquipePontos

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    179

    2

    George Russell

    Mercedes

    154

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    147

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    108

    5

    Lando Norris

    McLaren

    97

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    82

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    76

    8

    Isack Hadjar

    Red Bull

    52

    9

    Pierre Gasly

    Alpine

    42

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    39

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    20

    12

    Oliver Bearman

    Haas

    18

    13

    Franco Colapinto

    Alpine

    18

    14

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    6

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    6

    16

    Alexander Albon

    Williams

    5

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    3

    18

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1

    19

    Nico Hülkenberg

    Audi

    0

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    0

    21

    Sergio Pérez

    Cadillac

    0

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    0

    Desempenho de Gabriel Bortoleto

    Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.

    Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.

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    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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