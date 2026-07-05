Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026
Brasileiro terminou em 8º lugar e somou novos pontos na temporada
Demorou, mas os pontos voltaram a aparecer para Gabriel Bortoleto. Após bater na trave em algumas etapas, o brasileiro teve uma atuação consistente no GP da Inglaterra e foi recompensado neste domingo (5) com mais um resultado na zona de pontuação. Depois de largar em 11º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em nono e ganhou posições importantes no Mundial de Pilotos.
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Os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foram conquistados logo na estreia, no GP da Austrália, marcando também os primeiros pontos da história da Audi na categoria. Com o resultado em Silverstone, o brasileiro soma agora seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ainda não pontuou na temporada.
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Nova classificação da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
179
2
George Russell
Mercedes
154
3
Lewis Hamilton
Ferrari
147
4
Charles Leclerc
Ferrari
108
5
Lando Norris
McLaren
97
6
Oscar Piastri
McLaren
82
7
Max Verstappen
Red Bull
76
8
Isack Hadjar
Red Bull
52
9
Pierre Gasly
Alpine
42
10
Liam Lawson
Racing Bulls
39
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
20
12
Oliver Bearman
Haas
18
13
Franco Colapinto
Alpine
18
14
Gabriel Bortoleto
Audi
6
15
Carlos Sainz
Williams
6
16
Alexander Albon
Williams
5
17
Esteban Ocon
Haas
3
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1
19
Nico Hülkenberg
Audi
0
20
Valtteri Bottas
Cadillac
0
21
Sergio Pérez
Cadillac
0
22
Lance Stroll
Aston Martin
0
Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.
Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.
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