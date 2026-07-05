Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026 Brasileiro terminou em 8º lugar e somou novos pontos na temporada

Demorou, mas os pontos voltaram a aparecer para Gabriel Bortoleto. Após bater na trave em algumas etapas, o brasileiro teve uma atuação consistente no GP da Inglaterra e foi recompensado neste domingo (5) com mais um resultado na zona de pontuação. Depois de largar em 11º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em nono e ganhou posições importantes no Mundial de Pilotos.

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Os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foram conquistados logo na estreia, no GP da Austrália, marcando também os primeiros pontos da história da Audi na categoria. Com o resultado em Silverstone, o brasileiro soma agora seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ainda não pontuou na temporada.

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Nova classificação da F1 2026

Posição Piloto Equipe Pontos 1 Kimi Antonelli Mercedes 179 2 George Russell Mercedes 154 3 Lewis Hamilton Ferrari 147 4 Charles Leclerc Ferrari 108 5 Lando Norris McLaren 97 6 Oscar Piastri McLaren 82 7 Max Verstappen Red Bull 76 8 Isack Hadjar Red Bull 52 9 Pierre Gasly Alpine 42 10 Liam Lawson Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 20 12 Oliver Bearman Haas 18 13 Franco Colapinto Alpine 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 6 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas 3 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hülkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Desempenho de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro manteve a 11ª posição na largada, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma recuperação no pelotão intermediário.

Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu o décimo lugar. Com ritmo sólido, abriu vantagem para os adversários diretos e se beneficiou dos problemas enfrentados por Antonelli na reta final para subir ao nono posto. Com a entrada do safety car, aproveitou ainda para realizar sua última parada e recebeu a bandeirada na oitava colocação, garantindo mais pontos importantes para a Audi em 2026.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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