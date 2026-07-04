Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026
Lewis e Lando Norris fecharam o pódio; Bortoleto terminou em 14º
Kimi Antonelli conquistou neste sábado (4) sua primeira vitória em corridas sprint da Fórmula 1 ao vencer a prova do GP da Inglaterra, a quarta disputa curta da temporada 2026. O italiano da Mercedes levou a melhor sobre Lewis Hamilton após uma intensa disputa nas voltas iniciais e cruzou a linha de chegada à frente do piloto da Ferrari. Lando Norris completou o pódio em Silverstone.
➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026
Antonelli venceu a corrida sprint do GP da Inglaterra após superar Lewis Hamilton ainda nas primeiras voltas e controlar a prova até a bandeirada. O britânico da Ferrari, que havia conquistado a pole position, manteve a liderança na largada, enquanto a McLaren ganhou posições importantes no início da disputa. Gabriel Bortoleto, por sua vez, perdeu quatro colocações logo na primeira volta e caiu para 16º.
A briga pela vitória esquentou rapidamente. Hamilton chegou a abrir pequena vantagem, mas viu Antonelli encostar de vez, reduzindo a diferença para apenas dois décimos. O jovem italiano aproveitou o melhor desempenho da Mercedes na reta e assumiu a ponta com autoridade, passando a administrar a corrida com tranquilidade.
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No pelotão intermediário, George Russell e Max Verstappen protagonizaram uma intensa troca de posições, enquanto Charles Leclerc levou a melhor sobre Oscar Piastri e depois também ultrapassou o holandês para assumir o quinto lugar. Bortoleto conseguiu se recuperar ao longo da prova, superando Esteban Ocon e Oliver Bearman para subir ao 14º posto, mas permaneceu atrás do companheiro Nico Hulkenberg nas voltas finais.
Sem ser ameaçado, Antonelli abriu mais de dois segundos de vantagem sobre Hamilton e confirmou a vitória na sprint em Silverstone. O piloto da Mercedes cruzou a linha de chegada sem sustos, garantindo o triunfo diante do britânico da Ferrari, enquanto Bortoleto encerrou a corrida na 14ª colocação.
Resultado completo
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
26:12.129
2
Lewis Hamilton
Ferrari
+2.745
3
Lando Norris
McLaren
+9.783
4
George Russell
Mercedes
+10.639
5
Charles Leclerc
Ferrari
+12.620
6
Max Verstappen
Red Bull Racing
+16.550
7
Oscar Piastri
McLaren
+17.551
8
Liam Lawson
Racing Bulls
+30.233
9
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+30.953
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+35.110
11
Pierre Gasly
Alpine
+40.273
12
Franco Colapinto
Alpine
+41.026
13
Nico Hülkenberg
Audi
+41.680
14
Gabriel Bortoleto
Audi
+42.499
15
Oliver Bearman
Haas
+45.784
16
Esteban Ocon
Haas
+49.810
17
Carlos Sainz Jr.
Williams
+50.379
18
Alexander Albon
Williams
+50.757
19
Valtteri Bottas
Cadillac
+1:15.117
20
Fernando Alonso
Aston Martin
+1:31.872
21
Lance Stroll
Aston Martin
+1 volta
22
Sergio Pérez
Cadillac
+1 volta
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