logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026

Lewis e Lando Norris fecharam o pódio; Bortoleto terminou em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 08:42
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kimi Antonelli conquistou neste sábado (4) sua primeira vitória em corridas sprint da Fórmula 1 ao vencer a prova do GP da Inglaterra, a quarta disputa curta da temporada 2026. O italiano da Mercedes levou a melhor sobre Lewis Hamilton após uma intensa disputa nas voltas iniciais e cruzou a linha de chegada à frente do piloto da Ferrari. Lando Norris completou o pódio em Silverstone.

  • Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)

    Fórmula 1
    Há 1 hora
  • Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: ‘Palhaços’

    Fórmula 1
    Há 12 horas
  • O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    Fórmula 1
    Há 19 horas

    • ➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

    Antonelli venceu a corrida sprint do GP da Inglaterra após superar Lewis Hamilton ainda nas primeiras voltas e controlar a prova até a bandeirada. O britânico da Ferrari, que havia conquistado a pole position, manteve a liderança na largada, enquanto a McLaren ganhou posições importantes no início da disputa. Gabriel Bortoleto, por sua vez, perdeu quatro colocações logo na primeira volta e caiu para 16º.

    continua após a publicidade

    A briga pela vitória esquentou rapidamente. Hamilton chegou a abrir pequena vantagem, mas viu Antonelli encostar de vez, reduzindo a diferença para apenas dois décimos. O jovem italiano aproveitou o melhor desempenho da Mercedes na reta e assumiu a ponta com autoridade, passando a administrar a corrida com tranquilidade.

    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026
    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)
  • Elenco de Marrocos comemora classificação

    Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (04/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 horas
  • André Rizek compara Pelé e Lionel Messi

    Rizek compara Pelé e Messi e crava: 'É um dos motivos'

    Copa do Mundo
    Há 4 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    No pelotão intermediário, George Russell e Max Verstappen protagonizaram uma intensa troca de posições, enquanto Charles Leclerc levou a melhor sobre Oscar Piastri e depois também ultrapassou o holandês para assumir o quinto lugar. Bortoleto conseguiu se recuperar ao longo da prova, superando Esteban Ocon e Oliver Bearman para subir ao 14º posto, mas permaneceu atrás do companheiro Nico Hulkenberg nas voltas finais.

    continua após a publicidade

    Sem ser ameaçado, Antonelli abriu mais de dois segundos de vantagem sobre Hamilton e confirmou a vitória na sprint em Silverstone. O piloto da Mercedes cruzou a linha de chegada sem sustos, garantindo o triunfo diante do britânico da Ferrari, enquanto Bortoleto encerrou a corrida na 14ª colocação.

    Resultado completo

    PosiçãoPilotoEquipeResultado

    1

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    26:12.129

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +2.745

    3

    Lando Norris

    McLaren

    +9.783

    4

    George Russell

    Mercedes

    +10.639

    5

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +12.620

    6

    Max Verstappen

    Red Bull Racing

    +16.550

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    +17.551

    8

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +30.233

    9

    Isack Hadjar

    Red Bull Racing

    +30.953

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +35.110

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    +40.273

    12

    Franco Colapinto

    Alpine

    +41.026

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    +41.680

    14

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +42.499

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    +45.784

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    +49.810

    17

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    +50.379

    18

    Alexander Albon

    Williams

    +50.757

    19

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +1:15.117

    20

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +1:31.872

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    +1 volta

    22

    Sergio Pérez

    Cadillac

    +1 volta

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    +Aposte em Gabriel Bortoleto na corrida sprint da F1 2026
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026

    Fórmula 1

    Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

    Há 1 hora
    Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra

    Fórmula 1

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)

    Há 4 horas
    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Fórmula 1

    Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'

    Há 12 horas
    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Fórmula 1

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    Há 19 horas
    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Fórmula 1

    Volta a volta da pole de Hamilton na Sprint do GP da Inglaterra

    Há 20 horas
    O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra

    Fórmula 1

    Norris corta Bortoleto antes do GP da Inglaterra: 'Não me importo com o que você diz'

    Há 21 horas
    Mais LANCE!
    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027

    Lewis Hamilton no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)

    Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: 'Ponto por ponto'

    Kart do Lewis Hamilton, de Lego, para o GP da Inglaterra na F1 2026

    Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

    Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)

    Cinco pilotos da F1 correm 'em casa' no GP da Inglaterra

    Novo carro da McLaren para o GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Divulgação/McLaren)

    McLaren deixa de ser 'papaya' na F1 para GP da Inglaterra

    Max Verstappen, com o macacão da Red Bull Racing, olha com um semblante sério no autódromo do GP de Miami da Fórmula 1

    F1: agentes de Verstappen sondam McLaren para 2027, diz emissora britânica

    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Semana de corrida! GP da Inglaterra chega com novo formato na F1 2026

    Ayrton Senna no GP do Brasil em 1991

    Brasil 0 x 3 Japão: o país do tri de Ayrton Senna na Fórmula 1

    O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

    Chefe da Audi analisa Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Deu para ver'

    Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Gabriel Bortoleto bate na trave pela terceira vez consecutiva na F1 2026

    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

    Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre'