logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Charles Leclerc encerra jejum de quase dois anos na F1

Monegasco da Ferrari venceu o GP da Inglaterra neste domingo (5)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 13:51
Favorite o Lance! no Google
Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026
Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Charles Leclerc subiu ao lugar mais alto do pódio neste domingo (5). Depois de quase dois anos, o monegasco enfim voltar a vencer na Fórmula 1, com destaque ainda para uma vitória inédita no Grande Prêmio da Inglaterra. O triunfo, então, encerra um jejum de cerca de 20 meses.

  • Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026

    Fórmula 1
    Há 30 minutos
  • Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid

    Fórmula 1
    Há 59 minutos
  • Pierre-Gasly-Treino-GP-da-Arabia-Saudita

    Pilotos da F1 recebem punição e perdem posição no grid em Silverstone

    Fórmula 1
    Há 4 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    A última vez que o monegasco havia subido ao lugar mais alto do pódio foi no GP dos Estados Unidos de 2024, disputado em outubro daquele ano. Na ocasião, Leclerc surpreendeu ao aproveitar a disputa entre Lando Norris e Max Verstappen para conquistar a vitória. Desde então, acumulou boas atuações, mas sem conseguir transformar o desempenho em novos triunfos.

    continua após a publicidade

    Com o resultado em Silverstone, o piloto da Ferrari chega à nona vitória da carreira na Fórmula 1, todas conquistadas pela escuderia italiana. O triunfo também representa um marco pessoal para Leclerc, que jamais havia vencido o tradicional GP da Inglaterra.

  • Antonio Nusa e Neymar

    Destaque da Noruega tem Neymar como ídolo e enfrenta o Brasil na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti.

    Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Alerta para Marrocos: cinco pendurados contra a França na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 50 minutos

    • Todas as vitórias do piloto na categoria

    • 2019: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) e GP da Itália (Monza)
    • 2022: GP do Bahrein (Sakhir), GP da Austrália (Melbourne) e GP da Áustria (Spielberg)
    • 2024: GP de Mônaco (Monte Carlo), GP da Itália (Monza) e GP dos Estados Unidos (Austin)
    • 2026: GP da Inglaterra (Silverstone)

    Desempenho de Leclerc

    Charles Leclerc teve uma atuação dominante em Silverstone e conquistou sua primeira vitória no GP da Inglaterra em 2026. O piloto da Ferrari aproveitou a má largada de Kimi Antonelli para assumir a liderança ainda na primeira volta, mantendo-se na frente do companheiro Lewis Hamilton no início da disputa.

    continua após a publicidade

    A partir de então, o monegasco controlou o ritmo da corrida e não sofreu pressão dos adversários. Mesmo após a janela de pit stops, Leclerc manteve uma vantagem confortável na ponta. O piloto, aliás, chegou a abrir mais de 20 segundos sobre Hamilton na reta final da prova.

    O único momento de tensão aconteceu nas últimas voltas, quando a saída de pista de Max Verstappen provocou a entrada do safety car. A neutralização, porém, não alterou o panorama da corrida, já que o carro de segurança permaneceu na pista até a bandeirada. Assim, Charles confirmou a vitória em Silverstone de forma tranquila e conquistou mais um triunfo importante da Ferrari na temporada 2026.

    continua após a publicidade

    ➡️ Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026

    Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

    🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Fórmula 1

    Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026

    Há 38 minutos
    Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Fórmula 1

    Charles Leclerc vence em Silverstone pela primeira vez na F1; veja grid

    Há 1 hora
    Torcida da F1 no GP do México

    Fórmula 1

    Pedro Gaseoso? México x Inglaterra chega à F1 de forma curiosa

    Há 3 horas
    Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    Fórmula 1

    Volta a volta da vitória de Leclerc no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Há 3 horas
    Pierre-Gasly-Treino-GP-da-Arabia-Saudita

    Fórmula 1

    Pilotos da F1 recebem punição e perdem posição no grid em Silverstone

    Há 4 horas
    Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)

    Fórmula 1

    Brasil precisa superar 'maldição' da F1 contra a Noruega na Copa do Mundo

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste domingo (5)

    Gabriel Bortoleto caminha nos boxes do GP da Inglaterra de F1

    Bortoleto disputa GP da Inglaterra de F1 com 'mistério' na Audi

    Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1

    Verstappen desabafa sobre Red Bull no GP da Inglaterra de F1: 'Sem sentido em competir'

    Kimi Antonelli comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

    Gabriel Bortoleto cobra a Audi na F1 2026: 'É um sofrimento'

    Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)

    Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: 'Não vou parar até chegar'

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026

    Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

    Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)

    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'

    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra