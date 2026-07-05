Charles Leclerc encerra jejum de quase dois anos na F1 Monegasco da Ferrari venceu o GP da Inglaterra neste domingo (5)

Charles Leclerc subiu ao lugar mais alto do pódio neste domingo (5). Depois de quase dois anos, o monegasco enfim voltar a vencer na Fórmula 1, com destaque ainda para uma vitória inédita no Grande Prêmio da Inglaterra. O triunfo, então, encerra um jejum de cerca de 20 meses.

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A última vez que o monegasco havia subido ao lugar mais alto do pódio foi no GP dos Estados Unidos de 2024, disputado em outubro daquele ano. Na ocasião, Leclerc surpreendeu ao aproveitar a disputa entre Lando Norris e Max Verstappen para conquistar a vitória. Desde então, acumulou boas atuações, mas sem conseguir transformar o desempenho em novos triunfos.

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Com o resultado em Silverstone, o piloto da Ferrari chega à nona vitória da carreira na Fórmula 1, todas conquistadas pela escuderia italiana. O triunfo também representa um marco pessoal para Leclerc, que jamais havia vencido o tradicional GP da Inglaterra.

Todas as vitórias do piloto na categoria

2019: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) e GP da Itália (Monza)

GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) e GP da Itália (Monza) 2022: GP do Bahrein (Sakhir), GP da Austrália (Melbourne) e GP da Áustria (Spielberg)

GP do Bahrein (Sakhir), GP da Austrália (Melbourne) e GP da Áustria (Spielberg) 2024: GP de Mônaco (Monte Carlo), GP da Itália (Monza) e GP dos Estados Unidos (Austin)

GP de Mônaco (Monte Carlo), GP da Itália (Monza) e GP dos Estados Unidos (Austin) 2026: GP da Inglaterra (Silverstone)

Desempenho de Leclerc

Charles Leclerc teve uma atuação dominante em Silverstone e conquistou sua primeira vitória no GP da Inglaterra em 2026. O piloto da Ferrari aproveitou a má largada de Kimi Antonelli para assumir a liderança ainda na primeira volta, mantendo-se na frente do companheiro Lewis Hamilton no início da disputa.

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A partir de então, o monegasco controlou o ritmo da corrida e não sofreu pressão dos adversários. Mesmo após a janela de pit stops, Leclerc manteve uma vantagem confortável na ponta. O piloto, aliás, chegou a abrir mais de 20 segundos sobre Hamilton na reta final da prova.

O único momento de tensão aconteceu nas últimas voltas, quando a saída de pista de Max Verstappen provocou a entrada do safety car. A neutralização, porém, não alterou o panorama da corrida, já que o carro de segurança permaneceu na pista até a bandeirada. Assim, Charles confirmou a vitória em Silverstone de forma tranquila e conquistou mais um triunfo importante da Ferrari na temporada 2026.

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➡️ Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026

Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

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