F1: Locutor comete gafe e erra nome de Kimi Antonelli no GP da China; vídeo

A primeira vitória de Kimi Antonelli na Fórmula 1 (F1) foi marcada por uma gafe. Prestes a subir ao pódio do GP da China, o jovem italiano foi anunciado pelo locutor do evento como Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007 e aposentado em 2021. O momento foi compartilhado como piada nas redes sociais da Mercedes. Veja no vídeo abaixo.

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Erm… that doesn't sound right? 😂 pic.twitter.com/9NsvSRTyse — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

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Kimi Antonelli nasceu em 2006, cinco anos depois da estreia de Raikkonen na F1. Quando o italiano estreou na categoria, em 2025, como substituto de Hamilton na Mercedes, o alemão já estava aposentado há quatro anos.

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Com a vitória inédita, Antonelli aparece em segundo lugar no campeonato de pilotos, com 47 pontos, atrás apenas do companheiro de Mercedes, George Russel.

Kimi Antonelli cruza a linha de chegada no GP da China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Kimi Antonelli a uma volta de alcançar feito de Senna

O italiano ficou uma volta de conquistar um Grand Chelem (ou Grand Slam) na vitória durante o GP da China – sua primeira na categoria. Na Fórmula 1, o termo é usado quando um piloto consegue dominar completamente um fim de semana de corrida: conquista a pole position, lidera todas as voltas da prova, marca a volta mais rápida e ainda vence a corrida.

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O feito de Kimi foi barrado apenas por Lewis Hamilton que, após largada excepcional, tirou a liderança do italiano na primeira volta da prova. No GP da China, o heptacampeão mundial teve seu melhor desempenho com a Ferrari, e subiu ao pódio pela primeira vez, após uma temporada de estreia turbulenta.

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