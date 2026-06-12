Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona Acompanhe volta a volta da primeira atividade na Espanha

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (12) às atividades do GP de Barcelona-Catalunha 2026. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi abaixo.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a segunda das nove etapas na Europa. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Oscar Piastri e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.

Confira o resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:16.363 2 Oscar Piastri McLaren 1:16.566 3 Charles Leclerc Ferrari 1:16.883 4 Max Verstappen Red Bull 1:17.047 5 Leonardo Fornaroli McLaren 1:17.216 6 Paul Aron Audi 1:17.321 7 Liam Lawson Racing Bulls 1:17.472 8 Dino Beganovic Ferrari 1:17.778 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:17.804 10 Franco Colapinto Alpine 1:17.893 11 Oliver Bearman Haas 1:18.172 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:18.209 13 Carlos Sainz Jr. Williams 1:18.293 14 Ayumu Iwasa Red Bull 1:18.298 15 Frederik Vesti Mercedes 1:18.365 16 Esteban Ocon Haas 1:18.372 17 Pierre Gasly Alpine 1:18.508 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:18.914 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:20.067 20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.318 21 Colton Herta Cadillac 1:20.697 22 Luke Browning Williams Sem tempo visível na imagem

Acompanhe o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO!

De volta ao topo! George Russell lidera a sessão, seguido de Oscar Piastri e Charles Leclerc

Pierre Gasly relata problema na suspensão e vai aos boxes

Faltam 10 minutos para o fim da primeira sessão do GP de Barcelona

Bortoleto sobe para 8ª colocação

Menos de 0s3 separam Piastri de Russell, que segue no topo

O melhor novato até o momento, faltando 14 minutos para o fim, era Paul Aron, que assumiu o carro de Nico Hulkenberg

George Russell volta à liderança com 1m16s363

Com pneus macios, Max Verstappen pula para a ponta

Erros de Bortoleto o levam para a brita

Brasileiro registra a maior velocidade da sessão

Gabriel Bortoleto anota volta sólida e vai para a 11ª colocação

Ferrari de volta ao Top 3 com Leclerc

Piastri sobe para o segundo lugar, seguido da dupla da Racing Bulls

Ao fim dos primeiros cinco minutos, era Max Verstappen quem liderava o pelotão

Bandeira amarela no pitlane! Carlos Sainz tem problema no carro e fica parado nos boxes

Franco Colapinto foi o primeiro piloto a ir à pista, seguido de Fornaroli, da McLaren

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 15 minutos

➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

E os horários dos treinos no GP de Barcelona-Catalunha?

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Fim de semana volta ao formato tradicional

Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

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A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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