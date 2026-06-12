Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona
Acompanhe volta a volta da primeira atividade na Espanha
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (12) às atividades do GP de Barcelona-Catalunha 2026. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi abaixo.
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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a segunda das nove etapas na Europa. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Oscar Piastri e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:16.363
2
Oscar Piastri
McLaren
1:16.566
3
Charles Leclerc
Ferrari
1:16.883
4
Max Verstappen
Red Bull
1:17.047
5
Leonardo Fornaroli
McLaren
1:17.216
6
Paul Aron
Audi
1:17.321
7
Liam Lawson
Racing Bulls
1:17.472
8
Dino Beganovic
Ferrari
1:17.778
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:17.804
10
Franco Colapinto
Alpine
1:17.893
11
Oliver Bearman
Haas
1:18.172
12
Gabriel Bortoleto
Audi
1:18.209
13
Carlos Sainz Jr.
Williams
1:18.293
14
Ayumu Iwasa
Red Bull
1:18.298
15
Frederik Vesti
Mercedes
1:18.365
16
Esteban Ocon
Haas
1:18.372
17
Pierre Gasly
Alpine
1:18.508
18
Valtteri Bottas
Cadillac
1:18.914
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:20.067
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:20.318
21
Colton Herta
Cadillac
1:20.697
22
Luke Browning
Williams
Sem tempo visível na imagem
Acompanhe o TL1
FIM DO PRIMEIRO TREINO!
- De volta ao topo! George Russell lidera a sessão, seguido de Oscar Piastri e Charles Leclerc
- Pierre Gasly relata problema na suspensão e vai aos boxes
- Faltam 10 minutos para o fim da primeira sessão do GP de Barcelona
- Bortoleto sobe para 8ª colocação
- Menos de 0s3 separam Piastri de Russell, que segue no topo
- O melhor novato até o momento, faltando 14 minutos para o fim, era Paul Aron, que assumiu o carro de Nico Hulkenberg
- George Russell volta à liderança com 1m16s363
- Com pneus macios, Max Verstappen pula para a ponta
- Erros de Bortoleto o levam para a brita
- Brasileiro registra a maior velocidade da sessão
- Gabriel Bortoleto anota volta sólida e vai para a 11ª colocação
- Ferrari de volta ao Top 3 com Leclerc
- Piastri sobe para o segundo lugar, seguido da dupla da Racing Bulls
- Ao fim dos primeiros cinco minutos, era Max Verstappen quem liderava o pelotão
- Bandeira amarela no pitlane! Carlos Sainz tem problema no carro e fica parado nos boxes
- Franco Colapinto foi o primeiro piloto a ir à pista, seguido de Fornaroli, da McLaren
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 15 minutos
➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026
E os horários dos treinos no GP de Barcelona-Catalunha?
SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)
Fim de semana volta ao formato tradicional
Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.
A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.
A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.
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