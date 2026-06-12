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Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona

Acompanhe volta a volta da primeira atividade na Espanha

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 08:15
Atualizado há 0 minutos
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Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (12) às atividades do GP de Barcelona-Catalunha 2026. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi abaixo.

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    As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a segunda das nove etapas na Europa. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Oscar Piastri e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Barcelona.

    Confira o resultado final

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:16.363

    2

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:16.566

    3

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:16.883

    4

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:17.047

    5

    Leonardo Fornaroli

    McLaren

    1:17.216

    6

    Paul Aron

    Audi

    1:17.321

    7

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:17.472

    8

    Dino Beganovic

    Ferrari

    1:17.778

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:17.804

    10

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:17.893

    11

    Oliver Bearman

    Haas

    1:18.172

    12

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:18.209

    13

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    1:18.293

    14

    Ayumu Iwasa

    Red Bull

    1:18.298

    15

    Frederik Vesti

    Mercedes

    1:18.365

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    1:18.372

    17

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:18.508

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:18.914

    19

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:20.067

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:20.318

    21

    Colton Herta

    Cadillac

    1:20.697

    22

    Luke Browning

    Williams

    Sem tempo visível na imagem

    Acompanhe o TL1

    FIM DO PRIMEIRO TREINO!

    1. De volta ao topo! George Russell lidera a sessão, seguido de Oscar Piastri e Charles Leclerc
    • Pierre Gasly relata problema na suspensão e vai aos boxes
    • Faltam 10 minutos para o fim da primeira sessão do GP de Barcelona
    1. Bortoleto sobe para 8ª colocação
    • Menos de 0s3 separam Piastri de Russell, que segue no topo
    • O melhor novato até o momento, faltando 14 minutos para o fim, era Paul Aron, que assumiu o carro de Nico Hulkenberg
    1. George Russell volta à liderança com 1m16s363
    • Com pneus macios, Max Verstappen pula para a ponta
    1. Erros de Bortoleto o levam para a brita
    • Brasileiro registra a maior velocidade da sessão
    1. Gabriel Bortoleto anota volta sólida e vai para a 11ª colocação
    1. Ferrari de volta ao Top 3 com Leclerc
    • Piastri sobe para o segundo lugar, seguido da dupla da Racing Bulls
    • Ao fim dos primeiros cinco minutos, era Max Verstappen quem liderava o pelotão
    • Bandeira amarela no pitlane! Carlos Sainz tem problema no carro e fica parado nos boxes
    1. Franco Colapinto foi o primeiro piloto a ir à pista, seguido de Fornaroli, da McLaren

    COMEÇOU!

    • Primeiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 15 minutos

    ➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

    E os horários dos treinos no GP de Barcelona-Catalunha?

    SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    Fim de semana volta ao formato tradicional

    Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

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    A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

    A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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