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George Russell volta ao topo da F1 e garante pole no GP de Barcelona

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli fecham pódio em classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 12:34
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George Russell é pole position do GP de Barcelona na F1 (Foto: Lluis GENE / AFP)
George Russell é pole position do GP de Barcelona na F1 (Foto: Lluis GENE / AFP)

George Russell conquistou a pole position do GP de Barcelona, sétima etapa da Fórmula 1 em 2026. No início deste sábado (13), o britânico da Mercedes superou Lewis Hamilton, que ficou em segundo, e Kimi Antonelli, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou preso no Q2 e largará na 12ª posição – atrás do companheiro de Audi.

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  • Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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    Como foi a classificação do GP de Barcelona?

    Q1

    A primeira parte da classificação começou movimentada, com Valtteri Bottas abrindo os trabalhos na pista. Conforme os favoritos passaram a registrar voltas rápidas, a liderança mudou de mãos diversas vezes, passando por Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton.

    Gabriel Bortoleto chegou a aparecer na oitava colocação após uma boa volta, mas caiu na tabela com a melhora dos adversários. Nos minutos finais, a estratégia da Sauber funcionou e o brasileiro garantiu vaga no Q2 mesmo sem voltar à pista para uma última tentativa. Hamilton fechou a sessão na liderança com 1m15s625.

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    ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso.

    Q2

    Com apenas 15 minutos de duração, o Q2 teve George Russell como principal destaque. O britânico assumiu a ponta após as primeiras voltas rápidas e viu Hülkenberg chegar a liderar momentaneamente, mas o tempo do alemão acabou sendo retirado.

    Bortoleto foi para a pista nos instantes finais com pneus macios novos em busca de uma vaga no Q3, mas não conseguiu melhorar o suficiente e terminou em 12º lugar. Russell encerrou a sessão na liderança com tranquilidade ao registrar 1m15s228.

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    ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Carlos Sainz.

    Q3

    A disputa pela pole position foi interrompida logo no início por uma bandeira vermelha causada por Charles Leclerc. O piloto da Ferrari perdeu o controle na curva 4 e bateu no muro, encerrando sua participação na sessão.

    Após a relargada, George Russell, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli protagonizaram a briga pela pole. Foi o britânico da Mercedes, porém, que assumiu a liderança com 1m15s145 e, na volta decisiva, melhorou para 1m14s679.

    Hamilton surpreendeu ao garantir a segunda colocação, enquanto Antonelli completou um inesperado top 3 da Mercedes. Max Verstappen chegou a ameaçar a dobradinha da equipe alemã, mas terminou apenas em quarto lugar.

    ➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

    Sétima etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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