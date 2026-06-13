George Russell volta ao topo da F1 e garante pole no GP de Barcelona Lewis Hamilton e Kimi Antonelli fecham pódio em classificação

George Russell conquistou a pole position do GP de Barcelona, sétima etapa da Fórmula 1 em 2026. No início deste sábado (13), o britânico da Mercedes superou Lewis Hamilton, que ficou em segundo, e Kimi Antonelli, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou preso no Q2 e largará na 12ª posição – atrás do companheiro de Audi.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a classificação do GP de Barcelona?

Q1

A primeira parte da classificação começou movimentada, com Valtteri Bottas abrindo os trabalhos na pista. Conforme os favoritos passaram a registrar voltas rápidas, a liderança mudou de mãos diversas vezes, passando por Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton.

Gabriel Bortoleto chegou a aparecer na oitava colocação após uma boa volta, mas caiu na tabela com a melhora dos adversários. Nos minutos finais, a estratégia da Sauber funcionou e o brasileiro garantiu vaga no Q2 mesmo sem voltar à pista para uma última tentativa. Hamilton fechou a sessão na liderança com 1m15s625.

continua após a publicidade

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Q2

Com apenas 15 minutos de duração, o Q2 teve George Russell como principal destaque. O britânico assumiu a ponta após as primeiras voltas rápidas e viu Hülkenberg chegar a liderar momentaneamente, mas o tempo do alemão acabou sendo retirado.

Bortoleto foi para a pista nos instantes finais com pneus macios novos em busca de uma vaga no Q3, mas não conseguiu melhorar o suficiente e terminou em 12º lugar. Russell encerrou a sessão na liderança com tranquilidade ao registrar 1m15s228.

continua após a publicidade

ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Carlos Sainz.

Q3

A disputa pela pole position foi interrompida logo no início por uma bandeira vermelha causada por Charles Leclerc. O piloto da Ferrari perdeu o controle na curva 4 e bateu no muro, encerrando sua participação na sessão.

Após a relargada, George Russell, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli protagonizaram a briga pela pole. Foi o britânico da Mercedes, porém, que assumiu a liderança com 1m15s145 e, na volta decisiva, melhorou para 1m14s679.

Hamilton surpreendeu ao garantir a segunda colocação, enquanto Antonelli completou um inesperado top 3 da Mercedes. Max Verstappen chegou a ameaçar a dobradinha da equipe alemã, mas terminou apenas em quarto lugar.

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

Sétima etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.