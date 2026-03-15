F1: Confira a classificação do mundial de pilotos após o GP da China

A temporada 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo neste fim de semana com a disputa do GP da China, etapa que reforçou a superioridade de Mercedes e Ferrari neste início de campeonato. Em meio aos desafios técnicos envolvendo a gestão de energia, problema que tem preocupado equipes e pilotos, as duas escuderias conseguiram se adaptar melhor e voltaram a ocupar posições de destaque.

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A corrida em Xangai foi marcada por um resultado histórico. Kimi Antonelli conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, liderando uma dobradinha da Mercedes ao cruzar a linha de chegada à frente do companheiro de equipe George Russell. O pódio foi completado por Lewis Hamilton, que garantiu seu primeiro top 3 com a Ferrari desde que passou a defender a equipe italiana.

Após as duas primeiras etapas da temporada, George Russell segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 51 pontos. O vencedor da corrida chinesa, Kimi Antonelli, aparece em segundo lugar com 47. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 34 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 33. O top 5 é completado por Oliver Bearman, da Haas, que soma 17 pontos.

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Veja a lista completa:

Classificação do Mundial de pilotos pós GP da China Posição Piloto Pontos totais GP da Austrália GP da China 1º George Russell (Mercedes) 51 25 26 2º Kimi Antonelli (Mercedes) 47 18 29 3º Charles Leclerc (Ferrari) 34 15 19 4º Lewis Hamilton (Ferrari) 33 12 21 5º Oliver Bearman (Haas) 17 6 11 6º Lando Norris (McLaren) 15 10 5 7º Pierre Gasly (Alpine) 9 1 8 8º Max Verstappen (RBR) 8 8 - 9º Liam Lawson (RB) 8 - 8 10º Arvid Lindblad (RB) 4 4 - 11º Isack Hadjar (RBR) 4 4 - 12º Oscar Piastri (McLaren) 3 - 3 13º Carlos Sainz (Williams) 2 - 2 14º Gabriel Bortoleto (Audi) 2 2 - 15º Franco Colapinto (Alpine) 1 - 1 16º Esteban Ocon (Haas) - - - 17º Nico Hulkenberg (Audi) - - - 18º Alexander Albon (Williams) - - - 19º Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - - - 20º Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - - - 21º Lance Stroll (Aston Martin) - - - 22º Fernando Alonso (Aston Martin) - - -

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Situação de Bortoleto e dupla da McLaren

A segunda etapa da Fórmula 1 começou diferente neste fim de semana. Problemas técnicos impediram Gabriel Bortoleto e outros três pilotos de largarem no GP da China, reduzindo o grid para apenas 18 competidores antes mesmo da formação oficial da corrida.

Além do brasileiro, também ficaram fora da prova Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e Alex Albon, da Williams. Piastri, assim como Bortoleto, precisou abandonar o carro ainda no trajeto para o grid.

De acordo com a jornalista Julianne Cerasoli, os detalhes do problema que tirou Bortoleto da corrida ainda não foram divulgados. A Audi informou que segue investigando a causa da falha técnica.

No caso da McLaren, a equipe comunicou que os dois carros apresentaram problemas distintos. Norris sequer conseguiu alinhar no grid, enquanto Piastri abandonou pouco antes da volta de aquecimento. O australiano, inclusive, registra seu segundo abandono nas duas primeiras etapas da temporada 2026.

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da China na F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

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