Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição Pierre Gasly voltou à terceira posição no GP de Mônaco

Estar entre os três primeiros a receber a bandeira quadriculada é sempre motivo de grande comemoração para os pilotos da Fórmula 1. Ao fim do Grande Prêmio de Mônaco, Pierre Gasly aproveitou para celebrar – momento de glória que não demorou para acabar. Duas punições levaram o francês de terceiro para sétimo.

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As primeiras reclamações surgiram já dentro da pista, quando Gasly afirmou ter sido "roubado" com a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Na sequência, logo após a prova, foi a vez da Alpine discordar das punições recebidas pelo piloto, pedindo revisão da entidade com a entrega de novas evidências.

Após o aceite do pedido de recurso, era questão de tempo até a FIA confirmar ou reverter a punição. Nesta sexta-feira (12), porém, a F1 decidiu retirar a penalidade imposta a Pierre. Com isso, o francês retorna ao Top 3 do grid e anota mais um pódio na carreira.

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A FIA concluiu que a punição aplicada foi baseada em uma medição incorreta da distância entre dois pontos de controle de velocidade no pit lane. Após uma nova análise com tecnologia a laser, a entidade verificou que a distância real era menor do que a utilizada pelo sistema que calculou a velocidade do francês.

Com a correção dos dados, os comissários recalcularam a velocidade do carro e constataram que Gasly não ultrapassou o limite de 60 km/h. Por isso, a punição foi anulada e o piloto recuperou o terceiro lugar conquistado no GP de Mônaco.

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O veterano da Alpine não foi o único afetado pelo erro de medição. Outros pilotos, entre eles Lewis Hamilton, George Russell e Franco Colapinto, também receberam punições por suposto excesso de velocidade no pit lane durante a prova.

Com a punição de Gasly, Isack Hadjar, que terminou a prova em quarto, acabou herdando a posição no pódio. O piloto da Racing Bulls foi, inclusive, quem aproveitou a festa de comemoração no Principado. A seu lado estavam Kimi Antonelli, em primeiro, e Lewis Hamilton, em segundo.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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