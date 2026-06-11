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Antonelli rechaça comparações com Senna: 'Não é justo'

Líder do Mundial de Pilotos da F1 é fã declarado do brasileiro

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/06/2026 17:07
Atualizado há 5 minutos
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O piloto Kimi Antonelli no pódio após vencer o GP de Mônaco
O piloto Kimi Antonelli no pódio após vencer o GP de Mônaco(Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Em ascensão na Fórmula 1 (F1), Kimi Antonelli tem sido alvo de comparações com ninguém menos que Ayrton Senna. Apesar de ser um fã declarado do brasileiro, o piloto da Mercedes disse não se sentir confortável ao ser colocado ao lado do tricampeão mundial.

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  • Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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    Campeão do GP de Mônaco, no último domingo (7), Antonelli lidera o Mundial de Pilotos com 66 pontos de vantagem em relação a Lewis Hamilton, que assumiu a vice-liderança após o pódio no circuito de Monte Carlo.

    — Eu não li isso [que eu sou o novo Senna] e, para ser sincero, também não gosto dessa comparação. Porque não sinto que deveria ser comparado a alguém que fez a história deste esporte, enquanto eu ainda não fiz sequer uma pequena parte do que ele conseguiu alcançar — disse Antonelli à imprensa, às vésperas do GP de Barcelona.

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    — Claro, ele é meu ídolo, é alguém que me inspira. Mas sinto que realmente não é justo ser comparado a ele, especialmente neste estágio da minha carreira, porque isso é apenas o começo.

    Em sua segunda temporada na F1, Kimi Antonelli soma cinco vitórias em 2026, e lidera o campeonato desde o GP do Japão, em março. O próximo compromisso do piloto será o GP de Barcelona-Catalunha, durante os dias 12 a 14 de junho. A prova é realizada no Circuito da Catalunha, na Espanha, que receberá a sétima etapa do calendário.

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    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Programação do GP de Barcelona-Catalunha

    SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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