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Fernando Alonso se despede na F1: 'Minha última corrida em Barcelona'

Piloto espanhol conquistou duas vezes a vitória na etapa em seu país nativo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:33
Atualizado há 2 minutos
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Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

Poucos pilotos têm uma conexão tão forte com um circuito quanto Fernando Alonso tem com Barcelona. Neste fim de semana, porém, a relação entre o bicampeão mundial e uma das pistas mais importantes de sua carreira pode estar chegando ao fim. Durante as atividades de imprensa do GP de Barcelona-Catalunha, o espanhol admitiu que esta deve ser sua última corrida no traçado pela Fórmula 1.

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    A declaração tem menos relação com uma aposentadoria imediata e mais com as mudanças no calendário da categoria. A partir da próxima temporada, a etapa espanhola será disputada em Madri, enquanto Barcelona passará a receber uma corrida própria em sistema de revezamento. Sem garantias sobre sua permanência no grid após 2026, Alonso acredita que dificilmente voltará a competir no circuito.

    — Vai ser um fim de semana especial. Esta provavelmente será minha última corrida em Barcelona na Fórmula 1, então quero agradecer a todos. Vou tentar aproveitar. Não vou estar competitivo e não vou ficar muito tempo no carro na classificação; na corrida, espero que sim, mas não no ritmo que todos nós gostaríamos. Quero que todos continuem aproveitando, sempre é uma festa quando estamos em Barcelona. Acho que este é meu 23º GP aqui, e todos eles foram mágicos, então este último também tem que ser — disse Alonso.

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    Aos 44 anos, o espanhol ainda não definiu o futuro na principal categoria do automobilismo. O contrato com a Aston Martin se encerra ao final da temporada, e o próprio piloto já revelou que pretende tomar uma decisão apenas após as férias de verão da Fórmula 1.

    O circuito ocupa um lugar importante na trajetória do bicampeão. Foi lá que Alonso conquistou duas de suas 32 vitórias na Fórmula 1, em 2006 e 2013, além de protagonizar alguns dos momentos mais marcantes diante da torcida espanhola.

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    O veterano chega ao fim de semana em um momento de alívio dentro da Aston Martin. Após um início difícil de temporada, ele conquistou no GP de Mônaco os primeiros pontos da equipe em 2026. Ainda assim, o cenário segue desafiador, já que as melhorias planejadas para o carro da Aston Martin devem demorar para surtir efeito.

    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
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    O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

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