Quem tem mais vitórias consecutivas na Fórmula 1? Veja o ranking

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O italiano Kimi Antonelli conseguiu, aos 19 anos, mais uma façanha na Fórmula 1: obteve no domingo (7), em Mônaco, a quinta vitória consecutiva na temporada, ao volante da Mercedes. Ele é o mais jovem piloto a liderar o campeonato e pode se tornar também o mais jovem campeão da história, superando o recorde do alemão Sebastian Vettel, que conquistou o primeiro de seus quatro títulos mundiais em 2010, pela Red Bull, aos 23 anos, 4 meses e 11 dias.

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Mas, em termos de vitórias consecutivas, Antonelli ainda está distante das marcas mais expressivas da história da Fórmula 1. Ele é o oitavo da lista, empatado com grandes nomes, como Lewis Hamilton, Jim Clark, Nigel Mansell e Jack Brabham, que também venceram cinco vezes seguidas. O recordista neste quesito é o holandês Max Verstappen. Na temporada de maior domínio de um piloto e uma equipe em todos os tempos, em 2023, ele obteve 10 vitórias seguidas, entre os GPs de Miami e da Itália. Veja aqui a lista dos pilotos que lideram esse ranking:

Mais vitórias consecutivas na Fórmula 1

O tetracampeão Max Verstappen é o recordista de vitórias consecutivas na F1 (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

1. Max Verstappen - 10 vitórias (2023)

O holandês e a Red Bull tiveram um ano mágico em 2023. O piloto venceu 19 corridas e a equipe, 21, de um total de 22 provas da temporada. A única etapa que a escuderia não ganhou foi o GP de Singapura, conquistado pela Ferrari, com o espanhol Carlos Sainz. No caminho para o tricampeonato, Verstappen obteve 10 vitórias consecutivas, um recorde: ganhou todas as corridas a partir da quinta etapa, em Miami, até a 14ª, na Itália.

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Sebastian Vettel obteve nove vitórias seguidas na campanha do tetra em 2013 (Foto Clive Mason/AFP)

2. Sebastian Vettel - 9 vitórias (2013)

O alemão Sebastian Vettel é o segundo da lista de recordistas de vitórias consecutivas. Na campanha do tetracampeonato pela Red Bull, em 2013, ele obteve 9 triunfos seguidos entre o GP da Bélgica, em Spa, 11ª prova da temporada, e o GP do Brasil, em Interlagos, 19ª e última etapa. Dos seus quatro títulos mundiais, este foi o de maior domínio. Vettel conquistou o troféu no GP da Índia, com três provas de antecedência, e ganhou 13 das 19 corridas, marcando 397 pontos — 155 a mais do que o vice-campeão, Fernando Alonso, da Ferrari.

Verstappen manteve a supremacia em 2024, mas teve a McLaren de Norris como rival (Foto AFP)

3. Max Verstappen - 9 vitórias (2023-2024)

O recordista Max Verstappen tem também outra marca impressionante: venceu 9 corridas seguidas, 7 delas encerrando a sua temporada mais dominante, em 2023, e continuando a supremacia nas duas primeiras etapas de 2024. A sequência começou no Japão, em Suzuka, e terminou na Arábia Saudita, no circuito de rua de Jeddah. No resto do campeonato, ele enfrentou a concorrência de Lando Norris, da McLaren, mas conquistou o tetra no GP de Las Vegas, com duas corridas de antecipação.

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Alberto Ascari foi o último italiano campeão mundial de F-1, em 1953, pela Ferrari (Foto: Indycar)

4. Alberto Ascari - 7 vitórias (1952-1953)

Último italiano campeão mundial — feito que Kimi Antonelli tenta repetir 73 anos depois — Alberto Ascari conquistou sete vitórias consecutivas nas campanhas do bicampeonato, em 1952 e 1953. A arrancada começou no GP da Bélgica, em Spa, terceira prova da temporada de 1952, e terminou apenas no GP da Argentina, no autódromo Juan e Oscar Galvez, em Buenos Aires, na abertura do campeonato de 1953. Ascari é até hoje o piloto italiano mais bem-sucedido da história da Fórmula 1, com 13 vitórias, 14 poles e dois títulos mundiais em apenas 33 GPs. Ele sobreviveu a um acidente no GP de Mônaco de 1955, em que o seu carro caiu no mar, mas morreu quatro dias depois em outro acidente, num teste para a Ferrari em Monza.

O heptacampeão Michael Schumacher teve a sua temporada mais dominante em 2004 (Foto AFP)

5. Michael Schumacher - 7 vitórias (2004)

Heptacampeão mundial, Michael Schumacher teve a sua temporada de maior domínio em 2004, pela Ferrari. Foram 13 vitórias em 18 corridas. O alemão teve um início avassalador: venceu 12 das 13 primeiras provas, sete delas de forma consecutiva: do GP da Europa, sétima etapa, ao GP da Hungria, em Hungaroring, 13ª. Na corrida seguinte, em Spa, na Bélgica, conquistou o seu sétimo título mundial com quatro provas de antecipação. Quem mais chegou perto dele foi o companheiro Rubens Barrichello, que venceu dois GPs (Itália e China) e ficou com o vice-campeonato — comprovando a supremacia da Ferrari F2004, um dos melhores carros da história da categoria.

Nico Rosberg venceu o duelo com Hamilton na Mercedes em 2016 (Foto: Mohammed Al-Shaikh/AFP)

6. Nico Rosberg - 7 vitórias (2015-2016)

Em seus anos de acirrado duelo com o companheiro Lewis Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg conseguiu um feito: obteve sete vitórias consecutivas nas temporadas de 2015 e 2016. O alemão venceu as três últimas provas de 2015 (México, Brasil e Abu Dhabi) e as quatro primeiras de 2016 (Austrália, Bahrein, China e Rússia). Foi essa disparada no início do campeonato que lhe permitiu abrir vantagem e depois ganhar a batalha contra Hamilton, conquistando o seu único título mundial. O ano foi tão estressante para Rosberg, obrigado a performar no limite extremo para vencer o parceiro de time, que ele decidiu se aposentar após o fim da temporada.

Schumacher recebe de Pelé o troféu do GP Brasil de 2000 (Foto: AFP/Vanderlei Almeida)

7. Michael Schumacher - 6 vitórias (2000-2001)

Michael Schumacher começou a enfileirar vitórias consecutivas para quebrar um jejum de títulos de 21 anos da Ferrari, em 2000. Ele venceu as quatro últimas etapas daquela temporada (Itália, EUA, Japão e Malásia) e as duas primeiras de 2001 (Austrália e, novamente, Malásia). A arrancada começou diante dos tifosi (os fanáticos torcedores italianos) em Monza, teve o auge em Suzuka, quando Schumacher conquistou seu primeiro título pela Ferrari — e o primeiro da escuderia desde Jody Scheckter, em 1979 — e terminou com a vitória em Sepang, na segunda prova de 2001.

Kimi Antonelli no pódio em Mônaco: mais jovem piloto a liderar a F1 (Photo by Andrej Isakovic/AFP)

8. Kimi Antonelli - 5 vitórias (2026)

Aos 19 anos, Kimi Antonelli escreve seu nome na história da Fórmula 1 a cada etapa desta temporada. Ao vencer pela quinta vez seguida, ele igualou as marcas de outros campeões: o australiano Jack Brabham, que venceu os GPs da Holanda, Bélgica, França, Inglaterra e Portugal na campanha do bicampeonato de 1960, pela Cooper; o escocês Jim Clark, da Lotus, bicampeão em 1965 ganhando na Bélgica, França, Inglaterra, Holanda e Alemanha, com a Lotus; o inglês Nigel Mansell, que venceu as cinco primeiras provas no ano do seu único título mundial, em 1992, pela Williams; o alemão Michael Schumacher, que abriu o ano do hepta, em 2004, também com cinco triunfos; o inglês Lewis Hamilton, que fez isso duas vezes: em 2014 e 2020, anos do primeiro e do último título pela Mercedes; e o holandês Max Verstappen, que ganhou cinco consecutivas em 2022, na temporada do bi pela Red Bull.

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